Nagpatupad na ng evacuation sa ilang lugar sa hilagang Luzon dahil sa banta ng baha at landslide bunsod ng malalakas na ulan na dala ng Bagyong Florita.

Sa Cagayan, iniulat ng provincial disaster officer na kabilang sa mga binaha ang bayan ng Baggao, Gonzaga, at Gattaran.

Sa Baggao, sapilitang inilikas ngayong Martes ang 36 na pamilya o 103 indibiduwal sa may Barangay Taytay-Bantay dahil sa banta ng landslide.

Una nang nagpatupad ng pre-emptive evacuation noong Lunes.

Inilikas din ang ilang pamilya sa Barangay Bagunot at Bitag Grande dahil sa baha.

Hindi naman madaanan ang Sippaga Bridge sa Barangay Nangalinan matapos masira ang approach nito sa pagragasa ng tubig.

Dahil sa malakas na ulan, umapaw rin ang ilog sa Barnagay Carupian at lumubog ang ilang taniman ng mais.

Sa bayan ng Gonzaga, umabot hanggang tuhod ang baha sa Barangay Casitan, kung saan inilikas ang 49 pamilya sa evacuation center.

Sa pinakahuling tala, higit 100 pamilya na ang hinatid sa evacuation centers sa ilang lugar sa mga bayan ng Gonzaga, Gataran, Baggao at Iguig na itinuturing na highly flood-prone areas.

Tiniyak naman ni provincial disaster office head Ruelie Rapsing na ipinatutupad ang health protocols sa mga evacuation center para sa kaligtasan laban sa banta ng COVID-19.

Siniguro ring may relief goods para sa mga evacuee.

"Nag-ulat 'yong ating provincial SWDO (social welfare and development office) ng food and non-food items. Nakahanda naman at naka-preposition sa mga warehouse... anytime may request 'yong mga municipal SWDO, we cna make any release sa mga relief natin," ani Rapsing.

Sa Apayao, nagpatupad na rin ng pre-emptive evacuation sa ilang bayan dahil sa mga banta ng landslide at baha.

Ayon kay Apayao disaster office head Joeffrey Borromeo, higit 70 pamilya ang inilikas mula sa mga bayan ng Sta. Marclea at Sta. Luna.

Binabantayan naman ang antas ng tubig sa Apayao River at landslide-prone areas.

Sa Isabela, inilikas na rin ang mga residenteng nakatira sa coastal areas.

Sinuspinde na rin ni Governor Rodito Albano III ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan gayundin ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno.

Sa Ilocos Norte, higit 60 bahay ang lubog sa baha sa bayan ng Pinili habang nag-iwan naman ng putik sa kalsada ang ulan sa Batac.

Inihahanda na ng provincial government ang mga evacuation center at relief goods na ipapamahagi sa mga ililikas at maaapektuhang residente.

Sinuspende na rin ang pasok sa Ilocos Norte pati sa karatig-probinsiyang Ilocos Sur.

Sa bayan ng Aparri, Cagayan, stranded ang 197 pasahero, karamihan ay estudyante, sa Dappa Wharf.

Pauwi na sana sila matapos ideklara ang class suspension pero hindi pinayagang makabiyahe ng Philippine Coast Guard (PCG) dahil sa masamang panahon.

Kalauna'y sinundo naman ng PCG ang mga stranded.

Tiniyak naman ni National Disaster Risk Reduction and Management Council Spokesperson Mark Timbal na handa ang kanilang ahensiya sa posibleng pananalasa ng Bagyong Florita.

Samantala, sinuspende ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang klase sa mga pampublikong paaraalan at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at Zambales ngayong Martes hanggang Miyerkoles.