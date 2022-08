Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Ibabawas na lang sa mga susunod na pay-out ng 4Ps beneficiaries ang nakuha nilang ayuda mula sa educational assistance na ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development noong Sabado.

Ayon sa ahensiya, may mga nakapila na 4Ps benefciaries kahit na nasa kondisyon ng programa na dapat hindi sila kasama rito.

Nauna nang nakiusap si DSWD Secretary Erwin Tulfo sa mga beneficiary na isauli ang pera pero hanggang ngayon, wala pang nagbabalik nito.

"Sila ang nakakatanggap na ng educational grant sa kanilang conditional grant sa 4Ps, yun nga ang pakiusap ni Secretary, kung maaaring ibalik kung hindi naman, kami rin nagdi-disburse ng kanilang pondo via their cash card. Baka magkaroon na lang ng deduction pero sisiguruhin naman naming magaan pa rin ito sa kanila," ani DSWD Spokesperson Romel Lopez.

Paliwanag ng Samahan ng Nagkakaisang Pamilya ng Pantawid (4Ps) marami sa mga pamilya na pumila sa educational assistance ay nagpapaaral na sa kolehiyo, na hindi umano sakop ng 4Ps program.

"Wala ang college, only elementary at HS hanggang senior high school lang ang covered ng 4Ps, kaya kung ipapabalik pero para sa college student ang kumuha, bakit po ipapabalik?" anang vice president ng grupo na si Analiza Natalio.

Nasa P4,000 ang makukuha sa educational assistance kapag nasa kolehiyo na at wala pang datos kung ilang 4Ps beneficiaries talaga ang nabigyan.

"Inisip nila malaking tulong na ito, 4,000, maraming mararating 'yan, mahal talaga magpakolehiyo, ang gastusin ay di biro, nagtaasan ang bilihin kaya 'yung iba nagpumilit at sumiksik," anang presidente ng grupo na si Jeana Catacio.

Pumalag din sila sa mga tumutuligsa sa kanila online.

"Lagi na lang 4Ps, mukhang pera? Eh 'yung 4Ps talaga ang mahirap, malaking pangmamaliit na naman ito sa mga mahihirap na dapat naman talaga ay nakakakuha!" ani Natalio.

Ayon sa DSWD, mas malaki na ang budget nila para sa educational assistance, na ngayo'y nasa P1.5 billion mula P500 million.

Aabot sa mahigit P150 million ang naipamahagi sa unang bugso at tatagal ito hanggang Setyembre 24.

Nagpulong naman sina DSWD Secretary Erwin Tulfo at Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos para plansahin ang bagong sistema sa pamamahagi ng ayuda.

Ang isa anila sa posibleng gawin ay ang alphabetically-arranged, base sa apelyido ang distribusyon.

"Kunwari itong darating na Sabado, 'yung mga apelido na starting with letter A hanggang letter J, sabi niyang ganon. Next Saturday naman, letter K hanggang P or Q. Gano'n ang mangyayari para maayos po. Pero online po muna," ani Tulfo.

Inaasahang lalabas sa Miyerkoles ang guidelines sa pamamahgi ng ayuda sa mga susunod na Sabado.

-- Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News