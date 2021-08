Panukalang 2022 budget isinumite na sa Kamara

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Isinumite na ng Department of Budget and Management (DBM) nitong Lunes ang panukalang P5.024 trillion na pambansang budget para sa 2022.

Ito na ang pinakamalaking panukalang national budget sa kasaysayan ng bansa.

Kabilang sa mga popondohan ang booster shots at iba pang mga kailangan sa pagtugon sa pandemya.

May budget ring pang-ayuda sa mga nangangailangan sa loob at labas ng bansa.

May budget rin para sa edukasyon at agrikultura.

Nakukulangan naman si Albay Rep. Edcel Lagman sa mga detalye sa budget message ni Pangulong Rodrigo Duterte kaya kailangan daw talagang himayin ang budget sa Kamara.

Nasa P345 bilyon ang nakalaan para sa COVID-19 response pero kahit pandemya, hindi pa rin kalusugan ang pinakamalaking pagkakagastusan sa 2022 budget.

Mas malaki pa rin kasi ang budget ng DepEd, DPWH, at DILG.

"Ang health, kung titingnan mo ang budget, pang-apat pa rin ang DOH kasi under the Constitution natin, ang pinakamalaki talaga is education sector," paliwanag ni DBM OIC Undersecretary Tina Canda.

Nasa P1.18 trillion naman ang mapupunta sa infrastructure sa susunod na taon.

Paliwanag ng DBM, mauuwi ito sa proyektong pangkalye, kontra baha at transportasyon.

At sa kabila ng bintang na ginagamit ito laban sa mga kritiko ng gobyerno, tumaas pa sa P28.1 billion ang budget ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC mula sa P19.1 billion ngayong 2021.

Mahigit 1,400 barangay daw ang makikinabang sa Barangay Development Program ng ahensiya.

Pero ayon sa Bayan Muna, mas mainam na buwagin ang NTF-ELCAC para maidagdag ang budget nito sa COVID-19 response.

"Mas mabuti pa ay i-abolish na talaga ang NTF-ELCAC na ito at ilaan na lang ang bilyong-bilyong pondo dito sa direktang COVID response ng pamahalaan tulad ng bakuna, ayuda, libreng mass testing at dagdag na contact tracers," ani Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite.

Sisimulan na ng Kamara ang budget deliberation sa Huwebes.

Pasesertipkahan rin nila ito bilang urgent sa Palasyo para puwede itong paspasan sa second at third reading.