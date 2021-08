Tuloy ang pag-inspeksiyon ng Highway Patrol Group (HPG) ng Philippine National Police sa mga pampublikong sasakyan kahit pa ibinaba sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Metro Manila.

Ito'y matapos mahuli ng mga tauhan ng HPG at Quezon City Department of Public Order and Safety sa Commonwealth Avenue nitong umaga ng Lunes ang nasa limang UV Express dahil sa overloading.

"Continuous pa rin ang ating mobile inspection... Marami pa ring violators, sumasakay kahit hindi essential [ang] lakad nila," sabi ni Police Maj. Ram Rafuson na miyembro ng HPG-National Capital Region.

Inaasahan ng mga awtoridad na dadami pa ang kanilang mahuhuli sa maghapon.

Hanggang 50 porsiyento lang ng kapasidad ng mga pampublikong sasakyan ang pinapayagan upang masunod ang health protocols kontra COVID-19.

Ayon sa isang driver, wala kasi siyang natanggap na ayuda kaya nagsakay siya ng maraming pasahero.

Sa kabila nito, tiniketan pa rin ng mga awtoridad ang mga UV Express driver.

Hinuli rin ng mga awtoridad sa Commonwealth Avenue ang mga motorcycle at delivery rider na walang rehistro ang sinasakyang behikulo, kahit sila'y mga Authorized Persons Outside Residence.

Nanawagan ang mga awtoridad sa publiko na kung wala naman talagang mahalagang gagawin ay huwag nang lumabas ng bahay para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Galing sa 2 linggong ECQ ang Metro Manila bago ito ibinaba sa MECQ nitong Sabado habang patuloy ang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. Magtatagal ang MECQ hanggang katapusan ng buwan.

— Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC