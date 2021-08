Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Hiwalay kung hiwalay: iyan ang nakikitang solusyon ng mga negosyante para matigil na ang paulit-ulit na lockdown.

"We are protecting the unvaccinated... This is being done in Singapore, Indonesia, Europe," paliwanag ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Sa panukala ng mga negosyante, mas maraming lugar ang papayagang mapuntahan ang mga bakunado kesa sa hindi pa natuturukan.

Bukod sa puwedeng lumabas ng bahay para magtrabaho, puwede silang magpunta ng malls at iba pang establisimyento na puwedeng buksan ng gobyerno para mag-operate.

Puwede rin silang mag-dine-in sa mga restoran.

Nakikipag-usap na rin ang mga negosyante sa DOTr para sa posibleng paghihiwalay ng sasakyan ng mga bakunado at di bakunado.

Pero agam-agam ni Health Secretary Francisco Duque, posibleng kuwestiyunin ang legalidad nito.

"But subject to legal challenge 'yan kaya this needs to be addressed by DOJ (Department of Justice). Baka kasi maharap ang IATF (Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases) sa mga discrimination charges," ani Duque.

—Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News