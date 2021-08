Kultura at pagkaing Pinoy bumida sa cultural event sa Ireland

MULLAHORAN – Halos 200 Irish at mga miyembro ng iba't-ibang ethnic communities sa Ireland ang nagsamasama kamakailan para ipagdiwang ang Mullahoran Multicultural Coffee & Boxty Outdoor Event.

Photo: Vanda Brady

Tema ng selebrasyon ay ang pagkakaisa at pagsasama-sama ng iba’t-ibang kultura. Inorganisa ng Pilipinang si Vanda Brady ng Cavan Cross Cultural Community ang pagtitipon para maipakita ang buhay sa County Cavan, isang farming town sa Ireland at para maipakilala rin sa kanila ang kultura at pagkaing Pinoy sa kanyang Filipino- themed home.

Photo: Vanda Brady

Kasama sa dumalo ang 10 nationalities, refugees, Irish travelers at LGBT enthusiasts sa event. Natikman ng mga dumalo ang Boxty potato bread na tanyag sa County Cavan.

Dumalo rin sa pagtitipon ang Philippine Honorary Consul to Ireland na si Raymond Garrett, Taipei Deputy Director Chen Chih-Hsun Chen, pitong Irish politicians mula Cavan at ang parish priest ng Mullahoran.

Photo: Vanda Brady

Bumida ang pagpapalitan ng kwento tungkol sa buhay nila sa Ireland at kanilang pinanggalingang bansa.

Nakilala ng mga bisita ang mga pagkain at inuming Pilipino tulad ng tablea, pork BBQ, lumpiang Shanghai na dala ng Filipino meat factory workers.

May pabaon sa mga bata na goodie bags na puno ng international sweets.

Photo: Vanda Brady

Mga mananayaw galing sa bansang Latvia at musikerong Mullahoran ang nagbigay ng entertainment sa mga bisita.

Para sa mga nagbabagang balita tungkol sa ating mga kababayan sa Ireland, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.