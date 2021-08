Watch more on iWantTFC

Binuksan ng ilang local government unit (LGU) sa Metro Manila ang kanilang COVID-19 vaccination program sa mga residenteng nakatira sa mga katabing lungsod o probinsiya.

Kabilang dito ang Mandaluyong, San Juan at Pateros dahil malapit na nilang makumpleto ang pagbabakuna sa kanilang eligible residents, sabi ngayong Lunes ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos.

Pero nilinaw ni Abalos na bawal ang "walk-in" at kailangan pa ring magpa-schedule online ng mga nais nagpabakuna pero hindi nakatira sa mga naturang lugar.

"In-open na po namin sa mga hindi taga-lugar namin. In-open namin, hindi lang taga-NCR (National Capital Regions), pati sa neighbors, hanggang Rizal, Bulacan, Laguna, Cavite. Pero para wala tayong gulo, you should schedule," ani Abalos.

"May QR code kami. I-download 'yong app, fill-out-an. Bibigyan ng schedule. Bring government ID, passport, driver's license," dagdag niya.

Iginiit ni Abalos na may mga hakbang ang mga LGU para matiyak na walang magpapaturok ng booster shot.

Babala niya sa mga magtatangka: "Ipakukulong namin kayo. Everything will be recorded."

Nasa 43.5 porsiyento na ng eligible population sa Metro Manila ang nababakunahan kontra COVID-19. Target na umabot itong 50 porsiyento bago matapos ang Agosto.

Sa kabuuan, umabot na sa higit 13 milyong tao ang itinuturing na fully vaccinated laban sa sakit, ani vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Samantala, inaprubahan na rin ng Food and Drug Administration (FDA) ang emergency use authorization ng Sputnik Light, ang single-dose COVID-19 vaccine na ginawa ng Gamaleya ng Russia.

Ito na ang pang-9 na COVID-19 vaccine na inaprubahan ng FDA kasama ang mga bakuna ng Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm, at ang 2-dose Sputnik V.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News