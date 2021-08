Watch more on iWantTFC

Inihayag ngayong Lunes ng Department of Health (DOH) na mas nakikita nito ang community transmission o pagkalat ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19 sa National Capital Region (NCR) at Calabarzon.

Kasabay nito, nakapagtala rin ang Pilipinas ng bagong record-high na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 cases sa isang araw.

Ayon kay Health spokesperson Maria Rosario Vergeire, hindi maikakailang nakita ang pagkalat ng Delta variant sa NCR at katabing-rehiyon na Calabarzon.

"We have seen and observed especially in NCR and Region 4A (Calabarzon) na talagang mukhang community transmission na ito. Nakita natin na wala nang link ang mga kaso sa bawat isa," ani Vergeire.

"Lahat ng action natin is geared toward that level of community transmission already," dagdag ni Vergeire.

Ang mahalaga umanong puwedeng gawin ng mga local government unit ngayon ay mapaigsi ang panahon ng pagkaka-detect hanggang sa pag-isolate ng isang positibo sa COVID-19.

Pero malaking bahagi rin nito ay nakaatang mismo sa pasyente.

"We found that it took about 3 to 4 days before an individual will go and get themselves tested or consult a doctor... Hihintayin makalabas ang resulta and usually the average is about 48 hours. Then bago maaksiyunan ng local governments from the time they receive the results, mag-contact tracing, isolate, it takes about 3 days again," sabi ni Vergeire.

Ngayong Lunes, inanunsiyo rin ng DOH ang pagkaka-detect ng 466 samples na positibo sa Delta variant. Mas marami ito kaysa sa 90 na bagong Alpha variant at 105 na beta variant cases, na kapwa variants of concern.

Nakapagtala rin ngayong Lunes ang DOH ng 18,332 dagdag na kaso ng COVID-19, ang pinakamalaking bilang ng mga bagong kaso sa 1 araw mula nang mag-umpisa ang pandemya.

Dahil dito, umabot sa 1,857,646 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 130,350 ang active cases o may sakit pa rin.

— May ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News