MANILA - "You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it."

Ito ang mensahe ng United States Food and Drug Administration (US FDA) nitong weekend sa mga taong umiinom ng gamot na ivermectin upang makaiwas o gumaling sa COVID-19.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

"Ivermectin is often used in the U.S. to treat or prevent parasites in animals. The FDA has received multiple reports of patients who have required medical support and been hospitalized after self-medicating with ivermectin intended for horses," sabi ng ahensya.

Ang World Health Organization ay nagbabala rin sa paggamit ng ivermectin kontra COVID-19.

Sa Pilipinas, isang "locally produced ivermectin" ang nabigyan na ng certificate of product registration (CPR) bilang "anti-parasitic drug for humans" ng FDA ng bansa nitong Mayo lamang.

May ilang ospital rin ang nabigyan ng "compassionate special permit" para magamit ang naturang gamot sa mga taong may COVID-19.

Isang clinical trial naman ang itinakdang gawin sa bansa para malaman ang epekto ng ivermectin sa mga taong may COVID-19.

Pero bago ang naturang mga desisyon ng pamahalaan, ang mga rehistradong ivermectin products sa Pilipinas para as tao ay iyong mga "topical formulations under prescription use" lamang. Nagagamit ang nasabing mga produkto kontra sa mga tinatawag na "external parasites" gaya ng "head lice", at ilang "skin conditions" gaya ng "rosacea."

Ang mga rehistradong "oral" at "intravenous preparations" naman ng ivermectin ay iyong mga "veterinary products" o para sa hayop. Ginagamit ang mga ito upang mapigilan ang "heartworm disease" at bilang pangontra sa mga "external parasites" na nasa ilang uri ng hayop, ayon sa FDA.

Sa muling pagbibigay-babala ng US FDA kontra sa paggamit ng ivermectin para sa COVID-19, nagpaalala rin ngayong Lunes si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa publiko na mag-ingat sa anumang iniinom para labanan ang naturang sakit.

"Ito pong mga bagong gamot o mga repurposed na gamot para sa COVID, kailangan mag-ingat po tayo," ani Vergeire, na siya ring tagapagsalita ng Department of Health.

"Ang aming hangad ay lahat ng inyong iinuming gamot ay maging safe sa inyo at sa inyong pamilya," aniya.

“Ang ivermectin, kahit sa ibang bansa, and now the United States FDA na nagbigay na ng paalala na ang gamot na ito ay hindi maaring gamitin sa COVID-19,” dagdag niya.

“Itong gamot na nito ay may mga side effect din na maaring maging harmful sa inyong katawan. Paalala sa mga kababayan, uminom lang ng gamot na rehistrado at nirerekomenda ng DOH para hindi magkaroon ng harmful or adverse reactions coming from these drugs."

May ilang doktor at mambabatas sa bansa ang nagtutulak sa paggamit ng ivermectin kontra COVID-19. Nitong Abril, may mga kongresistang namigay nito sa ilang bahagi ng Quezon City.

Isang visiting professor sa Kitasato University - Omura Satoshi Memorial Institute sa Tokyo ang nanawagan rin sa WHO at drug regulators ng mga bansa na huwag balewalain ang aniya'y mga positibong resulta ng trials na ginawa hinggil sa "efficacy" ng ivermectin kontra COVID-19.

Sinabi ni Morimasa Yagisawa noong Mayo, mayroon ng 105 na pag-aaral sa 32 bansa ang narehistro noong panahon na iyon, kung saan, 24 ang nakumpleto at nailathala na.

Ang resulta aniya ay nagpapakita na "ivermectin is almighty for prophylaxis, for treatment of early and late stage, and also for long COVID (or) post-acute sequelae (of SARS-CoV-2).”

“I don’t know why they neglect such positive result throughout the world,” sabi ni Yagisawa.

Ayon sa DOH, wala pa namang naitatala ang FDA na "adverse reaction ukol dito sa pag-inom ng gamot."

Hanggang sa ngayon ay wala pang kinukumpirma ang mga health authorities na gamot upang maiwasan ang COVID-19 o pampagaling dito. Patuloy pa ang tinatawag na clinical trials gamit ang ilang produkto.

- may ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News