Isasailalim sa enhanced community quarantine ang dalawang bayan sa lalawigan ng Cagayan para matugunan ang tumataas na kaso ng COVID-19.

Inaprubahan ng Regional Inter-Agency Task Force ang rekomendasyon ng mga punong bayan ng Baggao at Solana para sa 14-day ECQ. Magsisimula ang implementasyon nito sa Martes, Agosto 24, hanggang sa Setyembre 6.

Sa tala ng Provincial Health Office noong Agosto 22, mayroong 205 active COVID-19 cases sa Solana.

Umabot naman sa 288 active cases ang naitala sa Baggao na ngayon ay pangalawa na sa may pinakamaraming aktibong kaso sa buong Region II.

Nangunguna ang Tuguegarao City na mayroong 1,316 active cases batay sa tala ng City Health Office noong Linggo, Agosto 23.

Dahil dito ay pinalawig pa ng 7 araw ang ECQ sa lungsod upang masolusyunan ang paglaganap ng COVID-19 infection na ngayon ay naitatala na rin sa iba’t ibang tanggapan ng gobyerno.

Samantala, inirekomenda ng Department of Health Region 2 ang pagsasagawa ng aggressive community testing sa mga lugar na tinukoy nilang areas of special concern.

Kabilang sa areas of special concern sa Cagayan ay ang Tuguegarao City, Baggao, Solana, Ballesteros, Iguig, Alcala, Gonzaga, Allacapan, Lasam, Buguey, Aparri, Lal-lo, Pamplona, Amulung at Aparri.

Sa Isabela naman ay ang Santiago City, Ilagan City, Cauayan City, Tumauini, Luna, Cabagan at Roxas.

Habang sa Nueva Vizcaya, kasali sa areas of special concern ang Bayombong, Bambang at Solano kung saan may natuklasang isang kaso ng Delta variant.

Isinasapinal na lamang ng DOH Region 2 ang guidelines ng community testing para maging maayos ang pagsunod at pagpapatupad ng mga lokal na pamahalaan.

- ulat ni Harris Julio