Panukalang revolutionary government, isang joke: Comelec commissioner

MAYNILA - Isang joke o biro kung ituring ni Commission on Elections (Comelec) Commissioner Rowena Guanzon ang panukalang pagtatatag ng isang revolutionary government ng mga tagasuporta ni Pangulong Duterte.

Isinulong ng grupong Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee (MRRD-NECC) ang pagtatatag ng revolutionary government para paspasan ang mga hindi pa natutupad na pangako ni Duterte gaya ng pagsulong sa pederalismo at laban sa iligal na droga at katiwalian.

Pero ayon kay Guanzon, isang malaking joke ang panukala ng Duterte supporters dahil sa ilalim nito, papatalsikin ang gobyerno pero itatalaga naman ulit ang pangulo bilang pinuno ng revolutionary government.

Ayon kay Guanzon, krimen ang panukala, at maaari na ring arestuhin ang mga nagpanukala nito, kahit ng mga ordinaryong taumbayan sa ilalim ng citizens' arrest.

Para rin kay constitutional law professor na si Tony La Viña, kontradisyon ang panukala dahil sa konsepto ng revolutionary government ay papatalsikin muna ang gobyerno.

"You have to overthrow Duterte, topple him out of power and then install a new government that should not include the current president," ani La Viña.

Tingin ni La Viña, isang diversionary tactic ang panukala at pagpapahayag na rin ng frustration dahil hindi umano alam ng gobyerno ang ginagawa nito sa laban kontra COVID-19.

Nagbabala si La Viña na baka mag-backfire sa pangulo ang panukala.

"The moment Duterte supports a revolutionary government, he is automatically resigned as the president and VP (Vice President) [Leni] Robredo automatically becomes the president under the 1987 Constitution," aniya.

Para sa Integrated Bar of the Philippines, dapat pigilan at tuligsain ang revolutionary government dahil walang legal, praktikal at moral na basehan ang ganoong uri ng gobyerno.

Hindi naman tahasang sinabi ng Malacañang kung suportado nito ang panukalang revolutionary government.

Bagaman malaya naman ang isang pribadong grupo na maglahad ng kanilang opinyon, ipinahiwatig ng Malacañang na hindi ito ang prayoridad ng gobyerno.

Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nakatuon ang pansin ng gobyerno sa pagtugon sa problemang dulot ng COVID-19 pandemic.

Tiniyak naman ng Philippine National Police na hindi nito susuportahan ang ano mang hakbang para isulong ang isang revolutionary government.

Sa isang text message, sinabi ni PNP Spokesperson Bernard Banac na tapat sa Saligang Batas ang buong pulisya.

Tiniyak din ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na hindi nila sinusuportahan ang panukalang pagpapalit ng gobyerno.

-- Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News