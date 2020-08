28 manggagawa sa pabrika sa Bataan, nagpositibo sa COVID-19

Nasa 28 manggagawa sa iba't ibang foreign companies sa Authority of the Freeport Area of Bataan (AFAB) ang nagpositibo sa COVID-19.

Kinumpirma ng pamunuan ng AFAB sa pamumuno ni Administrator Emmy Pineda na nagpositibo sa isinagawang COVID-19 testing noong Sabado ang 28 manggagawa.

Kaugnay niyo, ipinag-utos ng pamunuan ang pansamantalang lockdown sa mga apektadong kumpanya para makapagsagawa ng massive disinfection sa mga apektadong lugar.

Isinailalim na sa isolation ang lahat ng mga nagpositibo at nagpapatuloy ang malawakang contact tracing sa mga posibleng nakasalamuha ng mga nasabing manggagawa.

Samantala, bukod sa AFAB, naglabas na rin ng kautusan si Mariveles Mayor Jocelyn Castañeda na isasailalim sa dalawang araw na modified lockdown ang Barangay San Carlos at Poblacion matapos makapagtala ng 16 na bagong kaso ng COVID-19.

Sa kasalukuyan, umabot na sa 149 ang kaso ng COVID-19 sa Mariveles kaya't patuloy ang paghihigpit ng lungsod sa mga health protocols.

Umapela naman si Bataan Governor Albert Garcia sa publiko na panatilihin ang paggamit ng face mask at face shields at sumunod sa physical distancing.