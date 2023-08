Senado nagpasalamat sa matagumpay na resupply mission sa BRP Sierra Madre

MAYNILA - Nagpasalamat ang pamunuan ng Senado sa matagumpay na resupply mission ng dalawang chartered board ng pamahalaan para sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.



Sa opening prayer ni Sen. Francis Tolentino sa pagbubukas ng panibagong sesyon ng senado, naging bahagi ng kanyang panalangin ang pasasalamat sa Diyos para sa ligtas na pagdating ng resupply ships sa Ayungin Shoal.



Bukod sa dalang pagkain ng resupply ships ay ang mga gamot para sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre.



Sa record, ganap na 9:07 ng umaga nitong Martes nang makarating sa Ayungin Shoal ang resupply ships ng pamahalaan.



“We also thank you Lord for guiding and safely allowing our resupply ships….to enter the Ayungin Shoal today at 9:07 a.m. safely to provide food and medicine for our brave soldiers despite the threats coming from several foreign ships,” panalangin ni Tolentino.



Ipinakita din sa Senado ang video ng dalawang chartered ships na nagdala ng pagkain at gamot sa mga sundalong Pinoy sa Ayungin.



Makikita din sa video ang malaking barko ng China na nakabantay habang dumadaan ang mga resupply ships ng pamahalaan na may mga nakakabit ding bandera ng Pilipinas.



Una nang binomba ng tubig ng Chinese Coat Guard ang naunang resupply ships ng pamahalaan sa bahagi ng Ayungin Shoal noong ika-5 ng Agosto, 2023.

