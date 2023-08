MAYNILA - Nagpaabot ng pakikidalamhati ang ilang mambabatas sa pagpanaw ni Department of Migrant Workers Sec. Susan “Toots” Ople.

Sa opening prayer ni Sen. Francis Tolentino, kasama ang panalangin para sa yumaong kalihim.

“We also pray for the eternal repose of our fellow public servant - Sec. Toots Ople,” ani Sen. Francis Tolentino.

Inalala naman ni Senate President Juan Miguel “Migz” Zubiri si Ople sa kanyang pagmamahal sa mga OFWs at mga manggagawa.

“Today is a sad day for all our laborers and OFWs on the death of a dear friend not just to me but to the Filipino people - Sec. Toots Ople. She was a wonderful woman with a big heart for our OFWs,” sabi ni Zubiri.

Ikinalungkot din ni Sen. Joel Villanueva ang pagpanaw ng isang kababayan sa Bulacan na aniya’y malaking kawalan hindi lang sa kanilang probinsiya kundi kawalan para sa buong bansa.

“Nakakalungkot, it’s not just the loss of the entire province of Bulacan but also of this nation,” sabi ni Villanueva.

Sabi ni Villanueva, si Ople ang unang pumasok sa kanilang isipan nang ipasa ang batas na lumikha sa DMW at wala din aniyang kumuwestiyon sa kredebilidad nito nang mapili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mamuno sa naturang tanggapan.

