Lalaki timbog sa pagnanakaw ng grocery items sa Maynila

MAYNILA — Arestado ang isang 33-anyos na lalaki matapos tangayin ang grocery items sa loob ng isang van sa Barangay 827 sa Paco district, Manila noong Lunes ng madaling araw.

Base sa ulat ng Pandacan Police Station, inilalagak ng biktima ang kanilang mga paninda sa nasabing closed van.

"Wala kasi silang enough space sa bahay nila kaya ginagamit nila ‘yong L300 van, doon na naka-stock ‘yong mga itinitinda nila, inilalako nila‘yong grocery items,” kuwento ni Maj. Manolito Flores, deputy station commander ng Pandacan Police Station.

Dalawang araw nang nakaparada ang L300 malapit sa bahay bago nasilip ng mga biktima na wala na itong laman. Nawala rin ang mga nakatagong tools ng sasakyan sa loob ng van.

Humingi ng tulong sa mga awtoridad ang biktima at sa tulong ng mga concerned citizen ay natunton ang kinaroroonan ng suspek.

“Ang ginawa nung suspek, siniko ‘yong gilid nung bintana ng L300 van, nasira ‘yung pinaka-brace niya so ‘yon, nabuksan niya. Doon din siya pumasok, eventually nabuksan din ‘yong door dun sa likod ng L300 van,” ani Flores.

Inaresto ang suspek, na positibo namang itinuro ng mga nakakita sa insidente.

Mariing itinanggi ng suspek ang krimen at sinabing napag-utusan lang siya ng kaniyang kasama na ibenta ang mga gamit.

Sa imbestigasyon ng mga pulis, napag-alaman na kilala itong tirador sa lugar at dati nang may record ng robbery at illegal possession of firearms.

Mahaharap ang suspek sa panibagong reklamo ng robbery.

FROM THE ARCHIVES

Watch more News on iWantTFC