Ikinadismaya ng ilang grupo ang pag-red-tag umano ng ilang istasyon ng Philippine National Police sa democracy icon na si dating Sen. Benigno "Ninoy" Aquino Jr. nitong Linggo kung kailan ginunita ang ika-39 anibersaryo ng kaniyang pagkamatay.

Sa mga umano'y lumabas na social media posts ng ilang PNP stations, ini-ugnay si Aquino sa New People's Army. Pinatay si Aquino, ang mukha ng oposisyon noong panahon ng pamumuno ng namayapang si dating Pangulong Ferdinand Marcos, Sr., noong ika-21 ng Agosto 1983 pagkarating nito sa bansa matapos ang tatlong taong pagkaka-exile sa Estados Unidos.

Agad pinatanggal ng pamunuan ng PNP ang posts ng mga istasyon nito, kasama ang dalawang maritime units at isang istasyon sa Samar.

“Kaugnay pa din ito sa malawakang distoryon ng katotohanan, disinpormasyon at pagbabaluktot sa katotohahan," sabi ng lead convenor ng grupong Tanggol Kasaysayan at Ateneo History Professor na si Francis Gealogo.

"Napakamapanganib ito at delikado, lalo na dahil nandito tayo sa digital media. Napakalaki ng impluwensya dito sa kamalayan, lalo na sa kabataan. Kung madali ma-distort ang nakaraan, paano pa distorsyon sa kasalukuyan,” dagdag niya.

Pinabulaanan ng Ninoy and Cory Foundation na miyembro si Aquino ng NPA, at nagbabala na delikadong gumawa ng ganitong alegasyon.

“That's dangerous especially if it is not true... Red tagging should be taken seriously especially if it is done by people who are supposed to protect you," ani Rapa Lopa, Executive Director-President ng Ninoy and Cory Foundation.

Sa inilabas na pahayag noong Linggo, sinabi ng PNP na iniimbestigahan na nila ang mga sangkot na istasyon at magpapataw sila ng angkop na sanctions sa mapatutunayang nagkamali.

"The PNP does not engage in name calling that can malign any person’s reputation. We value respect for human dignity," ani PNP Information Office Chief Police Brig. Gen. Roderick Augustus Alba sa isang pahayag.

"The posts had been taken down and are now being investigated to determine those responsible for these," sabi niya.

Bukod sa mga PNP stations, may ilan ring netizens ang nag-post ng kaugnay na alegasyon laban kay Aquino.

Nilinaw ng dating senador at pamangkin ni Ninoy na si Bam Aquino na fake news ang mga kumakalat na impormasyon.

“Walang basehan ang pekeng impormasyon tungkol kay Ninoy Aquino. Ninoy Aquino lived and died a hero,” sabi niya sa isang Facebook post.

Pinaalala ng history professor ni Gealogo, na ang paggamit ng hashtag “#NinoyNotAHero” at pagkalat ng maling impormasyon ay pagbalewala sa mga sakripisyo ng mga bayanı ng bansa.

“Hindi ito opinion. Katotohanan na nag-alay siya ng buhay laban sa diktadura at kailangan kilalanin," ani Gealogo.

“'Pag sinabi nating napatay lang naman, hindi mahalaga. Parang sinabi natin, 'Yung execution ni Rizal, eh napatay lang pala. 'Di mahalaga'. 'O Andres Bonifacio, eh sumigaw lang ng himagsikan'. Napakamapanganib ng ganitong linya na binabaluktot," dagdag pa niya.

Ikinabahala ng ilang grupo ang posibilidad na makalimutan ng taumbayan ang anibersaryo ng pagpatay sa dating senador.

"Most people are so preoccupied with surviving these days, especially now our economy is having a tough time. History is becoming secondary and easily forgotten. 'Pag 'di natin binigyan ng kaukulang pansin, uulit," ani Lopa.

"It is the struggle of the Filipino people that we have to continue fighting for, not the Aquinos. They just played a role on fighting the lives of Filipinos," dagdag niya.

Ang pagkakapatay kay Ninoy ang nagbunsod ng mga malawakang protesta laban sa pamamalakad ni Marcos na humantong sa matagumpay na People Power Revolution noong Pebrero 1986.

Libo-libong kaso ng paglabag sa mga karapatang pantao at malawakang korapsyon ang naiulat nang magpatupad si Marcos ng Martial Law mula 1971 hanggang 1981.

Napatalsik ng People Power Revolution si Marcos at nanumbalik ang demokrasya sa bansa. Makalipas ang tatlong taon, namatay ito dahil sa sakit habang nasa Hawaii kung saan naka-exile ang kanilang pamilya.

"Mahalaga yung paggunita o pagmamarka sa kamatayan ni Ninoy Aquino dahil isa ito sa maari na ituring turning point laban sa diktadura o isinulong na batas militar," sabi ni Gealogo.



"Hindi ito ang unang pagkapatay sa (panahon ng) diktadurya. Maraming napaslang, na-torture, nakulong. Pero parang ito ang pinakamatindi - harap-harapan, garapalan na pagpaslang," paliwanag niya.

