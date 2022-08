Watch more News on iWantTFC

Simula Sabado, katulong na ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang mga lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng educational cash assistance.

Ito'y matapos dagsain ng mga magulang at estudyante ang mga tanggapan ng DSWD para makuha ang ayuda.

Ayon kay Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, pinaplantsa pa ngayon ng DSWD at Department of the Interior and Local Government ang magiging sistema ng pamamahagi.

Pero tiyak umanong sa mga itatalagang lokal na pamahalaan na gagawin ang payout.

Ayon kay Tulfo, hindi dapat mangamba ang mga hindi pa nakakakuha ng ayuda dahil may pondo pa para sa kanila at hanggang Setyembre 24 pa ang payout.

"Gusto po namin ilapit na itong educational assistance sa mga bata sa bawat bayan, sa bawat lungsod ng ating bansa. Para hindi na sila magkandarapa sa pila at mag-unahan sa tanggapan ng DSWD," ani Tulfo.

Ayon kay Tulfo, iniwasan nila noong una ang favoritism na inirereklamo kaya sila na ang mismong namahagi ng ayuda.

Ang problema aniya'y dumagsa rin sa mga tanggapan ng DSWD ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) na hindi naman dapat kasama.

Sinabi ng kalihim na babawiin ang naibigay na educational assistance sa mga 4Ps beneficiaries noong Sabado.

Puwede umano itong gawin sa pamamagitan ng unti-unting pagkaltas sa payout ng 4Ps beneficiaries.

Halimbawa, kung tumatanggap umano ang benepisyaryo ng P3,000 kada buwan ay babawasan nila ng P500 o mas mababa pa.

Sa flag raising ceremony, muli ring humingi ng paumanhin si Tulfo sa nangyaring gulo.