Philippine Air Force Aerospace Museum sa Pasay City. Retrato mula sa opisyal na Facebook page ng museo

MAYNILA — Inanunsiyo ng Philippine Air Force Aerospace Museum na libreng makabibisita ang publiko sa museo mula Agosto 22 hanggang 27.

Ito'y kasabay ng paggunita sa Armed Forces of the Filipino People Week, National Heroes Day, History Month, at Buwan ng Wika, sabi ng museo sa isang Facebook post noong Linggo.

Maaari umanong makipag-ugnayan sa numerong 09502887246 kaugnay sa pagbisita o magpa-rehistro sa link na ito.

Matatagpuan sa Villamor Air Base sa Pasay City ang Philippine Air Force Aerospace Museum, na naunang itinatag bilang Marcos Museum noong 1974.

Tampok sa museo ang mga bagay na may kinalaman sa kasaysayan ng Philippine military aviation.

