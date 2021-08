Watch more on iWantTFC

Mananatili ang "tiny bubbles" policy sa National Capital Region sa gitna ng pagpapatupad ng modified enhanced community quarantine sa rehiyon, sabi ng Philippine National Police (PNP).

Sa ilalim ng polisiya, hindi pa rin papayagan ang mga indibiduwal na bumili ng mga pangunahing bilihin sa labas ng kanilang mga lungsod o bayan.

Pero papayagan naman ang pagtawid sa ibang lungsod ng mga indibiduwal na papasok ng trabaho o may medical appointment o emergency service sa ospital.

"Nadagdagan ang mga worker APOR (Authorized Persons Outside Residence) na papasok sa kanilang trabaho. Subalit sa mga consumer APOR na bibili o mag-aavail nito, pareho pa rin po," ani PNP Chief Gen. Guillermo Eleazar.

"So in the case of Metro Manila, ganun pa rin po. Tiny bubbles pa rin ang konsepto natin dito," dagdag niya.

Wala rin umanong pagbabago sa mga border checkpoint na inilatag ng PNP noong naka-enhanced community quarantine (ECQ) pa ang Metro Manila.

Ibinaba simula noong Sabado sa MECQ ang quarantine status sa Metro Manila sa harap ng patuloy na pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

Dahil nadagdagan naman ang mga retail store na pinapayagang mag-operate sa ilalim ng MECQ, nag-adjust ng operating hours ang mga mall sa Metro Manila:

SM at Robinsons Mall - alas-10 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi

Megaworld Lifestyle, Araneta City, Fisher Mall - alas-10 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi

Hanggang takeout at delivery pa rin ang papayagan sa mga restoran habang mananatiling sarado ang mga gym at fitness studio, at personal care services tulad ng mga salon at spa.

Hindi pa rin pinapayagan ang mga religious gathering sa mga simbahan sa ilalim ng MECQ.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News