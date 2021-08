Watch more on iWantTFC

Palagi bang nauubos agad ang iyong pera pagkasahod?

Ugaliing itala ang kinikita at gianagastos buwan-buwan upang malaman ang iyong balanse, ayon kay Vic Garcia ng "Tulong Ko Pasa Mo."

"Balikan ang listahan ng gatos, tingnan alin sa mga pinagkakagastusan ang maaaring bawasan," aniya.

"Stop living ‘enjoy now, pay later'. Start living 'pay now so that you enjoy more later.'"