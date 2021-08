Police officers flag down motorcycles passing through a checkpoint along a busy road in Sta. Ana, Manila on August 18, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Higit 149,000 na mga residente sa Metro Manila ang naitalang lumabag umano sa iba't ibang patakaran nang ipatupad ang enhanced community quarantine nitong Agosto 2 hanggang 20, ayon sa hepe ng Philippine National Police.

Sabi ni Gen. Guillermo Eleazar, libu-libo ang sinita, pinagmulta o pinag-community service dahil sa mga naging paglabag.

Kabilang dito ang nasa 100,000 na nahuli dahil sa paglabag sa health standards, gaya ng hindi pagsuot ng face mask at face shield, at hindi pagsunod sa mga patakaran ukol sa social distancing at mass gathering.

Meron namang 40,000 na curfew violators, at higit 8,000 naman ang nagsabing Authorized Person Outside Residence o APOR sila pero walang maipakitang ID o kahit anong patunay.

Dagdag ni Eleazar, tinatayang 10,000 violators ang nahuli kada araw sa loob ng dalawang linggong ECQ.

Nasa 98,000 ang pinagsabihan, 43,000 ang pinagbayad ng multa, at higit 7,000 ang pinag-community service.

Sa buong bansa, higit 690,000 ang nahuling umano'y violators sa loob ng dalawang linggo.

Ngayong naka-modified enhanced community quarantine o MECQ and Metro Manila, sinabi ni Eleazar na tuloy pa rin ang pagbabantay nila sa mga kalsada at pampublikong lugar.

Ipatutupad pa rin nila ang mga patakaran sa mass gathering, travel restriction at minimum health standards, aniya.

Bahagyang lumuwag na aniya ang quarantine, pero paalala nila sa publiko na sumunod pa rin sa mga health protocol.

