Palalawigin pa nang 7 araw ang enhanced community quarantine (ECQ) sa Tuguegarao City, Cagayan simula ngayong Linggo, ayon kay Mayor Jefferson Soriano.

Una nang isinailalim ang lungsod sa 10-araw na ECQ mula Agosto 12 hanggang Agosto 21.

“As a compromise, [the] RIATF (Regional Inter-Agency Task Force) allowed us 10 days with a condition that if the situation will not improve, it will automatically be extended to 7 days… automatic extension because we did not improve,” sabi ni Soriano.

Nang sinimulang ipatupad muli ang ECQ sa Tuguegarao City, nasa higit 700 ang aktibong kaso ng COVID-19.

Pero sa datos ng City Health Office noong Sabado, nadagdagan pa ng 129 na bagong kaso ng COVID-19 ang lungsod kaya pumapalo na sa 1,255 ang aktibong kaso ngayon.

Pinakamaraming naitala sa Barangay Ugac Norte na may 119 active cases at Barangay San Gabriel na may 96 active cases.

Kasama rin sa may pinakamaraming aktibong kaso ang Carig Sur, Ugac Sur, Caggay, Cataggaman Nuevo, Caritan Centro, Pengue Ruyu, Atulayan Sur at Leonarda.

Tanging ang Barangay Namabbalan Sur ang itinuturing ngayon na COVID-free sa lungsod, ayon kay Soriano.

Ikinababahala din ng pamahalaang lungsod ang dumaraming kaso ng office transmission o hawaan ng COVID-19 doon sa iba’t ibang tanggapan ng gobyerno.

“Most of the transmission are in the workplace… Wipe out ang [Department of the Interior and Local Government]. [Department of Environment and Natural Resources] regional headquarter, wipe out din. [Department of Agriculture] ang nauna. Water district. Tig-20 ‘yan mahigit,” ani Soriano.

Nagpasa na ng resolusyon ang Sangguniang Panlungsod na humihikayat sa mga regional office upang magtalaga ng quarantine unit sa kanilang mga gusali.

Magtatalaga na rin ang pamahalaang lungsod ng Covid-19 inspection team na kinabibilangan ng 1 volunteer councilor, 1 department head sa city hall at 1 kinatawan ng RIATF.

Pangunahin nilang tungkulin ay mag-ikot sa mga tanggapan ng gobyerno upang magpaalala tungkol sa mga panuntunan o protocols gaya ng pagsunod sa operational capacity o itinakdang bilang ng maaaring papasukin na mga empleyado.

Dahil naman sa impormasyon na inaabuso ng ilang residente ang COVID Shield Control Pass, mas hihigpitan ngayon ng pamahalaang lungsod ang paggamit nito. Kinakailangan na ngayong kumuha ng barangay certification kung saan nakalagay ang patunay sa katauhan ng gagamit sa control pass at kung ilang oras mananatili sa labas.

Kung empleyado naman, bukod sa identification card ay dapat magpresenta rin ng sertipikasyon na kabilang siya sa mga empleyadong pinapapasok para maging lehitimo ang paggamit ng control pass.

“Kung titignan po natin ang COVID Pass Control Pass natin nakalagay po doon na non-transferrable... so hindi po pwedeng ipagamit sa kapatid, sa nanay o sa kapamilya na hindi naman angkop ang kanilang personalidad o 'yong kanilang trabaho doon sa uri ng COVID Pass Control Pass na kanilang hinahawakan,” sabi ni Executive Assistant Jonanette Siriban.

Kukumpiskahin ang mga pass sa mga hindi lehitimong gumagamit at maaari ding patawan ng kaukulang multa ang mga lalabag sa panuntunan.

Pinapaalahanan din ang mga ambulant vendors kabilang ang mga nagbebenta ng samalamig o juice at barbecue na bawal pa rin silang magbukas sa ilalim ng ECQ.

Magtatapos ang pinalawig na ECQ sa Agosto 28 pero susundan agad ito ng 2 araw na “no movement” para sa gagawing citywide disinfection mula August 29 hanggang August 30.

Pakiusap pa rin ng pamahalaang lungsod ang displina at kooperason ng mga residente para maiwasan ang paglaganap pa ng COVID-19 virus. -- Ulat ni Harris Julio

