DUBAI - Back to school na muli ang karamihan ng mga kabataan sa Gitnang Silangan. Sa ikalawang taon ng pandemya hindi pa rin normal ang sitwasyon ng kanilang pag-aaral.

Tulad sa ibang bansa, distance learning o online learning ang gamit na paraan ngayon para maturuan ang mga bata. Para sa mga magulang na OFW hindi ito madali. Sa pagbubukas ng klase ngayong ikatlong linggo ng Agosto, malaking adjustment ang kailangang gawin hindi lang ng mga bata pero pati na rin ng kanilang mga magulang.

“Hindi sya classroom setting, walang sense of authority, parang comfortable sila sa amin, kaya mas hindi nakikinig,” sabi ni Ana Punzalan, OFW mom.

“For example nagka-problema sa sound so lahat sila damay dahil maririnig nila yung isyu ng classmate nila,” Rochell Pahati, OFW mom.

Kaya dinadaan nalang sa biro ni Mommy Rochell ang hamon at stress kapag may mga mahihirap na aralin kung saan kailangan nilang gabayan ang mga anak.

“Example for Algebra, during highschool hinahanap na namin si X, hanggang ngayon ba naman si X and Y hahanapin mo pa,” sabi ni Pahati.

May payo naman ang guro na si Jona talusan, para maibsan ang stress dulot ng distance learning.

“Let’s say may mga materials kayong kailangan i-submit sa school pahinga muna kayo or talk to your kids,” payo ni Talusan.

Dagdag ni teacher Jona, magandang may motibasyon din ang mga bata sa pag-aaral.

“I’m sure schooling is important, but what’s more important is your relationship with your child,” pahabol ni Talusan.

