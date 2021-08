Watch more on iWantTFC

MANILA - Posibleng pumalo sa 20,000 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 na naitatala sa bansa kada araw, ayon sa isang grupo ng mga eksperto.

"'Yong 20,000, mukhang very possible na maabot natin iyan within the next two weeks. 20,000 cases in one day. Itong 17,000 na nakita natin 2 days ago, hindi pa iyan ‘yong pinakamataas, hindi pa iyan ‘yong peak," sabi ni Guido David ng OCTA Research Group, isang grupo ng mga propesor na nagsasagawa ng pag-aaral sa COVID-19 dtaa.

Tinutukoy ni David ang 17,231 bagong COVID-19 cases na naitala noong Biyernes, ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso sa isang araw mula nang mag-umpisa ang COVID-19 pandemic.

Nauna nang sinabi ng mga opisyal na aabutin pa ng ilang linggo bago makita ang epekto ng enhanced community quarantine (ECQ), na ipinatupad sa ilang parte ng bansa 2 linggo na ang nakalilipas, sa COVID-19 data.

Pero ayon sa OCTA, bumagal naman ang growth rate o pagdami ng mga kaso sa Metro Manila sa nakalipas na linggo sa gitna ng ECQ.

Sa NCR, bumaba sa 1.67 ang reproduction rate o bilang ng taong posibleng mahawa ng 1 infected na indibiduwal, kompara sa nakalipas na 7 araw na 1.9.

Pero may pagtaas ng kaso sa labas ng Metro Manila tulad ng sa Cavite, Laguna, Cebu City at Mindanao habang mabilis naman ang pagdami ng nagkakasakit sa Rizal province.

Nasa 3,819 ang average na kaso kada araw sa Metro Manila sa nakalipas na linggo o mula Agosto 15 hanggang 21.

Nasa 24 porsiyento naman ang growth rate pero mas mababa na ito kompara sa growth rate na 48 porsiyento sa nakalipas na 2 linggo at 72 porsiyento sa nakaraang 3 linggo.

"'Yong pagbagal ng bilang ng kaso, hindi pa natin nakikita pero based sa projections natin, baka first or second week of September, makikita natin ang pagbaba ng bilang ng kaso," ani David.

Ayon naman sa infectious disease specialist na si Dr. Marimel Reyes-Pagcatipunan, dumarami ang mga batang nagkaka-COVID-19.

Pero sa buong bansa, 90 porsiyento umano sa mga batang may COVID-19 ay mga mild ang kaso o walang sintomas.

Samantala, malapit nang mapuno ang kapasidad ng Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City para sa COVID-19 patients.

Problema pa dahil umaabot sa 100 health care workers ng ospital ang nagkakasakit.

Nagrenta na rin ng 2 hotel ang pagamutan bilang stepdown facility sa mga mild at recovering na pasyente, ayon sa medical center chief na ospital na si Dr. Glenn Baggao.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News