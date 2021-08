2 CAFGU patay sa pamamaril sa Northern Samar

Patay ang dalawang miyembro ng CAFGU o Citizens' Armed Forces Geographical Unit matapos na barilin ng armadong grupo sa Brgy. Happy Valley, San Isidro, Northern Samar.

Nangyari ito alas 2:00 ng hapon nitong Sabado, Agosto 21.

Ayon sa impormasyon mula sa 43rd Infantry Battalion ng Philippine Army, nakilala ang dalawang biktima na sina Lito Dauba, 39-anyos at residente ng Brgy. San Juan at Arcito Reyes 46 -anyos at residente Brgy Salvacion, San Isidro, Northern Samar.

Sa report ng militar, ang dalawang CAFGU ay sakay ng motorsiklo at papasok na trabaho para sa Community Support Program ng barilin ng armadong kalalakihan.



Hinala ng militar mga rebeldeng komunista ang mga pumatay sa dalawang biktima.

Nagpaabot naman ng pakikiramay ang militar sa pamilya ng dalawang biktima kasabay nito ang pagkondena naman ng militar ang brutal na pagpatay sa dalawang cafgu.

- Ulat ni Ranulfo Docdocan