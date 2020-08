‘What you want is authoritarianism’: Motibo sa panawagang revolutionary gov’t pinagdududahan

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA (UPDATE) - Duda ang ilang mambabatas at eksperto sa motibo ng grupong nagsusulong ng isang revolutionary government na pamumunuan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pangambang makakaapekto ito sa pagpapatakbo sa 3 sangay ng gobyerno.

Ayon kay Ateneo School of Government dean Ronald Mendoza, maaaring pakana umano nito ay mawala ang checks and balances at ang pagtatag ng isang authoritarian government.

"Usually a revolutionary government involves overthrowing a government. Since that's not your objective, all you're doing is overthrowing democratic checks and balances. What you really want is authoritarianism. Not rev-gov," ani Mendoza sa isang tweet.

Isinulong ng grupong Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee (MRRD-NECC) ang pagtatayo ng revolutionary government para paspasan ang mga hindi pa natutupad na pangako ni Duterte gaya ng laban sa korapsiyon, iligal na droga at pagsulong sa pederalismo.

Duterte supporters launched in Pampanga today a People’s National Coalition for Revolutionary Govt and Charter Change, advocating for a presidential-federal-parliamentary system of govt until June 30, 2022 and for adoption of a new Bayanihan Constitution. [THREAD] pic.twitter.com/pibPYJrQdv — Mike Navallo (@mikenavallo) August 22, 2020

Presidential-federal-parliamentary ang isinusulong nilang sistema ng gobyerno na magtatagal hanggang Hunyo 30, 2022 o hanggang ang katapusan ng termino ni Duterte.

“Kaya namin siya tinangkilik and sinuportahan dahil dito sa mga pangako na 'to, kaya kagaya ng taumbayan kami ngayon ay naghahanap na ng katuparan ng mga ipinangako,” ani Bobby Brillante, deputy spokesperson ng MRRD-NECC.

Kasabay nito, nilagdaan ng ilang lider ng mga private sector ang revolutionary government patungo sa pederalismo na pamumunuan ni Duterte.

“We need to empower the regions all over the country if we convert the regions into a federal estate then magkakaroon po ng involvement ang lahat ng ito,” ani Guiling Mamondiong, dating pinuno ng TESDA.

Plano ng MRRD-NECC na maglunsad ng isang People’s Initiative at idaan ito sa eleksyon sa darating na Disyembre.

Para kay Rep. Alfredo Garbin, dapat malinaw kung ano ang tunay na layunin at hindi dapat ang pagtatatag ng military rule dahil labag daw ito sa demokrasya ng bansa.

Para naman kay House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Rep. Carlos Zarate, isa lamang itong paraan para manatili sa puwesto si Duterte at ang kaniyang grupo.

Nakakalito umano ang gusto ng grupo, ayon kay dating Supreme Court spokesperson Theodore Te at iginiit na hindi naman daw ito kinakailangan.

Tiniyak naman ng grupo na hindi ito mangangahulugang term extension para sa pangulo.

Para kay Rep. Benny Abante, gumagana naman ang 3 sangay ng gobyerno at mas maiging magkaroon ng people’s initiative laban sa COVID-19 imbis na isulong ang revolutionary government.

Ganito rin ang pananaw ni Atty. Emerlynne Gil, Senior International Legal Adviser ng International Commission of Jurists.

Para naman kay Senate Presiden Tito Sotto, dapat nang itigil ang "revolution noise."

"A revolutionary government means a rudderless ship of state launched without a compass nor an agreed destination. Being extra-constitutional, it is not a simple mistake but an incorrectible blunder. Administration enemies will win, both internal and external," aniya.

"The rule of law is our safest guide to a better Philippines. Let us turn off this 'revolution noise' and we will be okay," dagdag ni Sotto.

Ayon naman kay Justice Secretary Menardo Guevarra, wala namang masama sa panawagan sa charter change bagama’t maaaring may issue sa timing nito.

“There is nothing wrong with advocating charter change, except probably the issue of proper timing. And any charter change is subject to ratification by the people,” ani Guevarra.

Pero aniya, ibang usapin ang revolutionary government na nangyari noong 1986 EDSA People Power Revolution.

“Advocating a revolutionary government is something else, because a revolutionary government sets aside the existing Constitution altogether to pave the way for drafting of a new one. This happened in 1986 after the EDSA People Power Revolution. The question is not legal, but factual,” ani Guevarra.

Tumanggi munang magbigay ng pahayag si Guevarra kung may batas bang nilabag ang panawagan para sa isang revolutionary government.

-- Ulat nina Mike Navallo at Trisha Mostoles, ABS-CBN News