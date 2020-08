Wanted sa panggagahasa, pagtataga sa amo noong 2013 patay sa pamamaril sa Antipolo

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Patay ang isang lalaki na wanted sa kasong panggagahasa at pagpatay sa kaniyang amo matapos makipag-engkuwentro umano sa pulisya sa Barangay San Juan, Antipolo City umaga ng Sabado.

Kinilala ang napatay na si Marlo Lacasti, umano'y "most wanted" person sa bayan ng Tublay sa Benguet.

Ayon sa mga awtoridad, pinuntahan ng pinagsanib-puwersang tauhan ng Benguet at Antipolo Police maging ng PNP Anti-Kidnapping Group ang suspek sa isang liblib na lugar para maghain ng arrest warrant laban dito.

Pero imbes umano na sumuko, nanlaban ang suspek.

Taong 2013 nang gahasain at patayin umano ni Lacasti ang kaniyang amo bago tumakas at nagtago sa Antipolo.

"Tagapakain ng manok, nagkataon na may pinuntahan ang asawa ng employer na babae... User din ito, sinamantala niya ang amo niyang babae. After raping her, pinagtataga niya," ani Police Col. Villaflor Bannawagan ng PNP Anti-Kidnapping Group.

Sa imbestigasyon ng mga pulis lumabas din umanong nasangkot ang suspek sa mga kaso ng gun-for-hire, pagnanakaw, at kidnapping sa probinsiya ng Rizal.

“Nalaman na dito nagtatago. May informant kami and ito nga, nadevelop nang husto... Time ng COVID di siya nakakaalis dahil sa higpit ng seguridad sa komunidad," ani Bannawagan.

Muntik na rin daw umanong mabiktima ng suspek noon ang asawa ng isa sa mga residente ng barangay.

Nakuha kay Lacasti ang isang improvised na baril, pana, at isang .45 na baril.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News