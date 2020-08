'Wala nang pondo': Bayan ng Cataingan umaasa sa tulong ng gobyerno matapos ang lindol

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nakatakdang magdeklara ng state of calamity ang bayan ng Cataingan sa Masbate matapos na mapinsala ng malakas na lindol nitong Martes.

Ayon kay Cataingan Mayor Felipe Cabataña, halos wala na silang pondong magagamit dahil naituon na ito sa kampanya laban sa coronavirus disease 2019 (COVID-19).

“Di naman kami umaasa na may darating na lindol. May reserve na pondo para sana sa bagyo pero dumating 'yung lindol, said na ang pondo sa calamity,” pahayag ni Cabataña sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo Sabado ng umaga.

Ayon kay Cabataña, hindi agad nakapag-deklara ng state of calamity dahil ipinasara muna niya ang munisipyo at pinasuspende ang trabaho para masuri at matiyak na ligtas ang kanilang gusali.



“Iyon ang irony. Magde-declare ng state of calamity wala nang magagamit (pondo), parang useless din ang declaration,” sabi ng alkalde.

Inaasahan na lamang nila aniya ngayon ang tulong mula sa national government partikular na ang calamity fund ng Presidente.

“May calamity fund ang President, puwedeng ibigay sa amin kung halimbawang tugunan nila ang pakiusap naming tutulungan naman kami,” sabi niya.

Mangangailangan umano sila ng tinatayang P15 million para sa pagpapakumpuni ng nasirang pier at palengke.



“Palengke totally damaged, recommendation ng Municipal Engineer di muna ipagamit dahil baka bumagsak. In-open ko 'yung daan doon para 'yung mga vendors doon na sa kalye magtinda,” sabi niya.

Nagtamo din ng pinsala ang kanilang pier na rekomendasyon ng Philippine Ports Authority na huwag munang ipagamit.

“Ito ang masaklap, nagdedepende 'yung trade and commerce sa pier namin,” sabi niya.

Ikinatuwa naman niya na dumating na ang tulong mula sa national government tulad ng mga tent mula sa Department of Social Welfare and Development.

“Dumating na ang temporary shelter, at least name-maintain na namin ang social distancing. Malayo-layo na pagitan nila dahil may temporary shelter nang dumating,” sabi niya.

Sa ngayon ay COVID-19 free na ang bayan dahil napauwi na nila ang mga natitirang locally stranded individuals na nakapagtapos ng 14-day quarantine.

Isa ang namatay at ilan pa ang sugatan nang tumama ang isang 6.6-magnitude na lindol sa bayan umaga ng Martes, kung saan ilang kabahayan ang napinsala.