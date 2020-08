Nakabubuhay na sahod at seguridad sa trabaho, giit ng grupo ng mga nurse

MAYNILA - Iginiit ng Filipino Nurses United (FNU) na matagal na panahon na silang nagbibigay ng serbisyo sa bayan kahit pa ang katumbas nito ay mababang sahod at ‘di makataong kondisyon ng trabaho sa bansa.

“Napakasakit po na marinig ang ganun na parang kami ay hindi nationalist o patriotic sa panahon ng pandemya. Dekada na po ang mga nurses ay naglilingkod sa ating pamayanan at sa ating mga ospital. Napabayaan na po kami sa maraming paraan: napakababang sahod, hindi makataong work conditions—matagal na po kaming naglilingkod sa ating mamamayan,” pahayag ni Jocelyn Andamo, secretary general ng FNU.

Magugunitang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na malaki ang kaniyang kumpiyansang mananaig ang nasyonalismo ng mga nurse para manatili at maglingkod sa bansa imbes na magsilbi sa ibayong dagat.

Sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo, sinabi ni Andamo na walang nurse ang gustong mangibang bansa at iwan ang kaniyang pamilya.

“Masakit sa aming loob na kami ay kailangang maghanap ng ibang trabaho sa ibang bansa na magbibigay ng sapat na sahod, magandang kinabukasan sa pamilya,” sabi niya.

Nais ng FNU na tiyakin ng pamahalaan ang kalagayan ng mga nurse sa bansa at tugunan ang matagal na nilang hinihinging “nakabubuhay na sahod at seguridad sa trabaho.”

Magugunitang pinayagan ng gobyerno na makalabas ng bansa para makapagtrabaho ang mga nurse na nakakumpleto na ng requirements.

Bagama't positibong hakbang ito, giit pa rin ni Andamo na dapat nang alisin ang total ban sa overseas deployment ng mga nurse at medical worker.

“Hindi po ito makatarungan, hindi po ito logical, hindi po ito rational, hindi po ito effective na solusyon natin sa kakulangan ng staff natin sa pandemyang ito. Ang kailangan natin ay seryoso, agresibo, systematic na massive hiring, alamin natin saan po ang higit na pangangailangan at paano po natin mahikayat ang mga nurses na tumugon at mag-apply sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat, makataong sahod, adequate na benepisyo, seguridad sa trabaho,” sabi niya.

Pinuna rin ni Andamo ang emergency massive hiring ng gobyerno at sinabing dapat gawin itong systematic at agresibo.

Base sa karanasan ng kanilang mga miyembro na sumubok mag-apply sa website ng Department of Health, sinagot umano sila na tapos na ang hiring. Mayroon namang iba na dalawang linggo na ay wala pa ring natatanggap na sagot sa ipinasang aplikasyon.

“So very contradicting ang mga impormasyon na nakukuha natin. Akala ko ba seryoso ang ating massive hiring ng gobyerno pero bakit ganun ang tagal tagal?” sabi niya.

Dagdag niya: "Ngayong may pagkakataon sana sila na makalabas ng bansa para magkaroon ng better pay opportunities at work opportunity sana mabigyan ng tiyansa at 'wag pigilan ng pamahalaan."