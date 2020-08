Mobile community testing unit ng QC para sa COVID-19 nadagdagan pa

Ito na ang ikalawang mobile community testing unit na ibinigay sa Quezon City para magamit sa swab test sa mga lugar na nasa ilalim sa special concern lockdown. Fred Cipres, ABS-CBN News

MAYNILA - Nadagdagan pa ang mobile community testing unit na ginagamit ng lungsod ng Quezon na umiikot sa iba’t ibang barangay para magsagawa ng swab test sa mga residente.

Sa loob ng modified truck ay mayroong generator, mini laboratory, negative pressure, self-decontamination area at may kakayahang mag-proseso ng rapid diagnostic test at polymerase chain reaction test o swab test.

Tatlo hanggang limang mga tauhan ng QC Epidemiology and Surveillance Unit ang magsasagawa ng testing.

Ito na ang pangalawang modified truck na ibinigay ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa pamahalaang lungsod ng Quezon City.

Nakatutulong ang mobile unit sa paglaban ng lungsod sa COVID-19. Ito ang dinadala sa mga komunindad na isinasailalim sa special concern lockdown para dito na gawin ang swab test sa mga residente ng lugar.

Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang dalhin pa sa ospital para i-swab test ang mga nakasalamuha ng positive COVID-19 patients.