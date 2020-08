Hero nurse sa Makati bibigyan ng scholarship, paparangalan ng women's group

ROADSIDE DELIVERY. A company nurse waiting for her shuttle ride to work stopped by to assist a barangay rescue team in delivering the baby girl of a homeless woman along Osmeña Avenue, Bgy. Bangkal, Makati City.



MAYNILA - Bibigyan ng scholarship grant, P20,000 cash at paparangalan ng Philippine Commission on Women (PCW) ang nurse na kamakailan nag-viral matapos tulungan ang isang babaeng nanganak sa kalsada sa Makati.

Sasagutin ni Dr. Carl Balita, anchor ng "Radyo Negosyo" sa Teleradyo, ang pag-aaral ng Masters of Arts in Nursing ni Lorraine Pingol.

"Maraming salamat po sa inyo sa appreciation. Hindi ko po akalain na mababalita ako, na titingnan ninyo ako bilang isang inspirasyon," ani Pingol.

"Ang ginawa ko lang po noon ay tumulong no'ng nakita kong may nangangailangan at alam kong may kakayahan naman ako."

"Bilang nurse ginawa ko lang naman ang sa tingin ko ang nararapat gawin, pero wala po akong inasahan na ganito kaya nagpapasalamat ako," dagdag nito.

Pangarap ni Pingol ang magturo bukod sa pagiging nurse. Nagtatrabaho siya ngayon sa isang HMO company at nagdesisyon na huwag trabaho sa ospital matapos ma-diagnose noong 2013 ng chronic myeloid leukemia.

"I know being a nurse, I know I'm still a high-risk individual kaya I decided huwag mag-duty sa ospital para maiwasan ang exposure sa infection, sa pagpupuyat," aniya.

Inanunsiyo rin ni PCW chairperson Sandy Montano na bibigyan si Pingol ang ahensiya ng certificate of commendation at token nitong Miyerkoles sa Malacanang.

"'Yung ginawa mo Lorraine ay isang women empowerment... you should be proud," aniya.

Makatatanggap din ng P20,000 cash si Pingol mula sa Federation of Filipino-Chinese Chambers Of Commerce & Industry Inc at Philippine Chamber of Commerce and Industry ng NCR.

