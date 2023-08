2 Chinese arestado dahil sa umano'y pagdukot sa Taiwanese

MAYNILA - Arestado ang dalawang Chinese national matapos umanong dukutin at hingan ng malaking halaga ang isang Taiwanese sa Barangay Potrero, Malabon Linggo ng gabi.

Ayon sa Malabon City Police, nakatanggap sila ng sumbong na dinukot ang babaeng biktima ng pitong lalaki noong Agosto 14.

Sa follow-up operation, nasagip ang biktima sa isang bahay sa Barangay Potrero.

Kwento niya, hinalay siya ng lider ng mga dumukot at hinihingan ng halos P7 milyon ransom money.

Itinanggi ng mga naarestong suspek ang mga paratang laban sa kanila.

"Sabi ng babae nag-dedemand ng pera ang leader at sya ay nagpadala ng pera through online transaction, mayroong $20,000, $10,000, may $1,000 din na napadala sa kanila," sabi ni Malabon City Chief of Police Jonathan Tangonan.

Ayon pa sa Malabon Police, naisampa na sa piskal ang reklamong serious illegal detention laban sa mga suspek.

MULA SA ARCHIVES

