Binisita ni First Lady Liza Araneta-Marcos ang West Visayas State University sa Iloilo City, kung saan siya magtuturo ng criminal law, noong Agosto 19, 2022. Retrato sa kanan: Courtesy of Rinj Callanga Tutisura

Binisita ni First Lady Louise "Liza" Araneta-Marcos ang West Visayas State University sa Iloilo City sa isinagawang orientation nitong Biyernes.

Ang First Lady ay nakatakdang magturo ng Criminal Law 1 sa College of Law ng unibersidad ngayong school year 2022-2023.

Pinailawan ang gusali ng College of Law ng kulay pula at green, ang political colors nina Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr. at Vice President Sara Duterte, bilang pagtanggap sa Unang Ginang.

Nakapagturo na rin si Araneta-Marcos sa Mariano Marcos State University (MMSU) sa Ilocos Norte, St. Louis University sa Baguio, Pamantasang Lungsod ng Maynila, Northwestern University sa Ilocos Norte, at Far Eastern University.

"[She's] really passionate and committed to teach the law. Usually ang batch na sinimulan niya, sinusundan niya, very motherly," kuwento kamakailan ni Atty. Brian Corpuz, kasalukuyang dean ng MMSU College of Law, tungkol kay Araneta-Marcos.

Assistant dead noon si Corpuz sa naturang kolehiyo nang magturo ng criminal law si Araneta-Marcos sa MMSU.

Sa Ateneo de Manila University nakuha ng Unang Ginang ang kaniyang law degree noong 1985.

Noong Agosto 15, sa isinagawang orientation para sa mga mag-aaral ng WVSU College of Law, may ilang estudyanteng nagsuot ng kulay itim na damit, na may naka-imprentang #neveragaintomartiallaw.

Courtesy of Rinj Callanga Tutisura

Ito umano ay pagprotesta nila sa pagtuturo ni Araneta-Marcos sa pamantasan.

Ang yumaong father-in-law ni Araneta-Marcos na si dating Pangulong Ferdinand Marcos, Sr. ay nagpatupad ng Martial Law sa bansa mula 1972 hanggang 1981, kung kailan libo-libong kaso ng paglabag sa karapatang pantao at malawakang korapsyon ang naitala.

- ulat ni Rolen Escaniel