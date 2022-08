Watch more News on iWantTFC

Posibleng magkaroon ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, partikular sa mga batang papasok sa paaralan ngayong balik-eskuwela.

Ayon kay Dr. Guido David ng OCTA Research Group, inaasahan nilang mangyayari ito katulad ng naging karanasan ng pagbabalik-eskuwela sa ibang bansa gaya ng United Kingdom.

Pero kalaunan aniya, bumaba rin ang mga kaso dahil sa group immunity.

“We think there will be an uptick in cases for children, maybe high school age, most of them will be mild and asymptomatic and those who have not received their booster shots could still get COVID because the Omicron subvariants have high breakthrough rates,” sinabi niya sa ANC noong Biyernes.

“Right now we don’t know the extent of the antibody levels of school children and students, so to be on the cautious side, we tend to expect that there will be an increase in cases, it could be clustered or outbreaks in some regions.”

Sa kabila ng pagbaba ng kaso ng COVID sa maraming bahagi ng bansa nitong mga nakaraang linggo, sinabi ni David na maaaring umakyat din ang mga kaso matapos ang Setyembre.

Ito’y dahil sa pagbaba ng immunity ng publiko dahil marami pa ang hindi nakakakuha ng booster shot.

“This is actually affecting our wall of immunity and this is one of the reasons possibly why the wave we have so far has been prolonged so long. We projected it would only last until July,” ani David.

Sa ngayon nasa higit 17 million na Pinoy pa lang ang nakakuha ng unang booster shot, o isa sa bawat 4 na itinuturing na fully vaccinated.

Naunang sinabi ni DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire na maaari rin tumaas ang bilang ng mga naoospital sa Setyembre o Oktubre kung hindi madadagdagan ang bilang ng mga may booster.

COVID VACCINATOR: PLEASE HAVE YOUR VACCINE

Nanawagan din sa mga kababayan na magpabakuna ng British-Pinay nurse na si May Parsons na respiratory ward matron ng National Health Service sa UK.

Nakilala si Parsons para sa pag-administer niya ng kauna-unahang COVID-19 vaccine sa mundo noong December 2020.

“I encourage you po na magpabakuna po kayo kasi po talaga po siyang nakakatulong at marami na po tayong research and findings na talagang nakakaligtas siya ng buhay. Marami po kami ngayon sa UK na nakapag-3rd, 4th vaccine na po at OK po sila,” sabi niya.

“As a nurse, marami na po akong nakita na mga tao na namatay dahil hindi sila nagpabakuna and ‘yon po ang pinakahuli kong gustong mangyari sa inyo. So please, have your vaccine.”

WATCH: First COVID-19 vaccinator May Parsons urges fellow Filipinos who have not yet gotten their first or booster doses to do so; assures the jabs are safe. pic.twitter.com/ECCjHd1nS6 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) August 21, 2022

Matapos ang halos isang dekada mula mag-abroad, ngayon lang umuwi si Parsons sa Pilipinas para sa maikling bisita.

Ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa mga nurse sa Davao, Cebu at dito sa Manila para kumustahin ang sektor at engganyuhin ang mga nagbabalak mag-apply sa UK.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC