DUBAI - Dumating na sa Pilipinas ang donasyong 100,000 doses na Hayat-Vax COVID 19 vaccines ng United Arab Emirates sa Pilipinas, lulan ng Etihad Airlines mula Abu Dhabi noong August 11.

Nakatakda itong ipamahagi sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19 infections kasama na ang Metro Manila at mga probinsya.

Photo: National Task Force against COVID-19

Ito ang unang vaccine donation ng UAE sa Pilipinas. Ang Hayat-Vax na ginawa sa UAE ay nabigyan na rin ng Emergency Use Authorization (EUA) ng Food and Drug Administration sa Pilipinas.

Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, katulad ito ng Sinopharm vaccine dahil ginawa rin ito ng Sinopharm China National Biotec Group.

Photo: National Task Force Against COVID-19

Mayroon itong 70% hanggang 86% efficacy ayon sa trials nito sa UAE. Nagpasalamat naman ang mga Pilipino sa dagdag na vaccine supply. “Makakabuti sa mga Pilipino na talagang nangangailangan ng vaccines sa ngayon.

"Kasi marami ang gustong magpa vaccine pero kulang sa supply,” sabi ni Mayen Alquitran, taga-Sta Mesa.

“Thank you to the Emiratis na binigyan tayo. Dahil nga kapos na kapos tayo sa mga vaccine rito, anything na maipapadala nila is good for us,” sabi ni Raffy Beltran, dating OFW sa Saudi Arabia.

“Nagpapasalamat talaga ako ng malaki sa gesture na ito ng United Arab Emirates. Big thank you big thank you" sabi ni Luz Refe, dating OFW sa UAE.

