Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nangangamba ang grupo ng mga ospital sa suspensiyon ng pagbabayad sa claims ng PhilHealth.

Kasunod ito ng paglabas ng PhilHealth circular na sinasabing sususpindehin muna ang pagbabayad sa maanomalya at kuwestiyonableng claims.

Sa circular, iimbestigahan din ng ahensiya ang claims.

Para sa Philippine Hospital Association, posibleng makaapekto ito sa operation ng mga ospital.

"Nilabas nila 'yung temporary suspension of payments of claims na circular at a time na kami ay nag-aanatay na mabayaran sa malaking utang sa amin simula pa noong lumabas itong COVID pandemic. Last year pa 'yan malaking amount hindi nababayaran ng PhilHealth sa ating mga providers sa COVID," ani PHA president Dr. Jaime Almora.

Sang-ayon dito ang Filipino Nurses United.

"Ultimately, 'yung ating patients o public ang magsa-suffer diyan kaya dapat bawiin po dahil hindi ito nararapat sa gitna ng pagkukulang ng PhilHealth" ani FNU Secretary-General Jocelyn Andamo.

"Dapat tugunan muna nila ang hiling ng ating mga ospital sa mga bayarin na hindi pa nila naibibigay, dahil may epekto din ito sa kalagayan ng mga health workers, dahil iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit di pa naibibigay ang kanilang mga benepisyo."

Nauna nang sinabi ng PhilHealth na inilabas ang circular para sa maayos na fund management at makontrol ang fraud o pandaraya sa pondo ng ahenisya.

Dagdag ng PhilHealth, ipapatupad nila ang polisiya nang may due process at ang maaapektuhan lamang dito ang health providers na sangkot sa fraudulent acts.

"All health care providers can rest assured that this policy will be enforced with respect to due process and existing rules and regulations. Likewise, this policy will affect only providers engaged in fraudulent acts against the funds entrusted to the Corporation by its members," anila.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News