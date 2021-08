Pangongolekta ng basura sa isang special concern lockdown area sa Quezon City. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA – Bagamat kailangan pa ng sapat na ebidensya, nakikita ng Department of Health (DOH) na may community transmission na ng mas mabagsik na Delta variant ng COVID-19 sa Pilipinas.

“Base po doon sa mga nakukuha nating samples and the results coming from the Philippine Genome Center, mukhang iyan po talaga ‘yung pinapakita na, that the community transmission is there,” ani Vergeire sa public briefing sa government television nitong Sabado.

“Kailangan lang natin ng enough evidence so we can officially declare,” dagdag niya.

Bagamat hindi pa opisyal na idinideklara ang community transmission, sinabi ni Vergeire na gumagawa na ng hakbang ang pamahalaan kaugnay nito.

“Government has already pursued actions when it comes to this transmission level sa ating bansa at talagang ‘yun na po ang naging aksyon natin mula pa noong umpisa,” ani Vergeire.

Umabot na sa 807 ang na-detect na kaso ng Delta variant sa bansa.

269,000 ACTIVE CASES PAGDATING NG SETYEMBRE HABANG MECQ

Samantala, nakikita na rin ng Department of Health na tataas pa ang mga COVID-19 case sa mga susunod na araw, bagama't natapos na ang ECQ sa Kamaynilaan at karatig-probinsiya.

“’Pag tiningnan ho natin ang ating mga projections, mukhang tataas pa rin po talaga ang mga kaso sa mga susunod na araw kaya dapat talaga ‘yung paghahanda ay nandyan pa rin,” ani Vergeire.

“’Pag tiningnan ho natin, kahit natapos ngayon ‘yung 2 linggong ECQ natin, makikita po natin ang epekto nito kung bababa man o tataaas after two to three weeks po natin iyan maitatala,” dagdag ni Vergeire.

Sa nakalipas na linggo, sa Kamaynilaan pa rin nanggaling ang pinakamaraming kaso ng COVID-19 na 27 porsyento, sumunod ang Calabarzon na 21 porsyento, Central Luzon, Central Visayas, at Cagayan Valley.

Nasa edad 20 hanggang 49 pa rin ang pinakamaraming nagkasakit.

Batay sa projection kung magpapatuloy ang MECQ hanggang sa katapusan ng Setyembre, aabot ang mga aktibong kaso sa Metro Manila sa 66,000 sa Agosto 31 at 269,000 sa Setyembre 30.

Pero nilinaw ng opisyal na posibleng hindi maabot ang naturang numero kung mapabubuti ang pagbabakuna, case detection, isolation, at pagsunod sa minimum public health standards.

“Hindi naman talaga certain na mangyayari na iyan kung maiaayos po natin ang ating response nang mas maigi,” saad ni Vergeire.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News