Si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Na-hack umano ang Facebook page ni dating Quezon City Herbert Bautista matapos bumungad sa mga netizen ang isang post nito na kita ang malaswang larawan ng isang babae nitong Biyernes ng gabi.

Kinumpirma ng staff ni Bautista na official page ito ng dating alkalde.

Sa statement mula sa kanilang kampo, sinabi nilang may nang-hack umano sa account at doon nai-post ang malaswang larawan.

"We urge all followers of the Mayor Herbert M. Bautista - Quezon City Facebook Page account to report it for investigation due to malicious and unauthorized access," ayon sa admin statement ng naturang Facebook page.

"We deny the unsavory post that was uploaded in that socmed account. Please be guided accordingly," dagdag pa nila.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News

