Deepest diving swimming pool sa mundo, nagbukas na

DUBAI – May bago ngayon sa Dubai!

May 60 metro ang lalim, may lamang 14 milyong litro ng tubig at sinlaki ng anim na Olympic-sized pool.

Alam nyo ba kung ano ito?

Ito ang kasalukuyang Guinness World Record holder para sa pinakamalalim na swimming pool para sa diving - ang Deep Dive Dubai.

Photo collage: videograb mula sa Deep Dive Dubai promotional video

Muling bumida ang Dubai dahil sa kanilang bagong bukas na man-made attraction na siguradong pipilahan ng hindi lang mga taga UAE kundi mga turista mula sa iba-ibang panig ng mundo.

Kabubukas lang ng Deep Dive Dubai noong July 7 at isa sa unang Pinay na sumabak sa deep diving ay si Michelle Buenaventura na IDC scuba instructor sa Fujairah.

“Ang saya saya ko ng nag-dive kami sa Deep Dive Dubai. From shallow to drop, pakiramdam mo uy ang lalim, grabe ang kaba ng dibdib ko, pakiramdam ko na lumulutang ako na lumilipad ako,” kwento ni Buenaventura.

Photo: Michelle Buenaventura

Naging inspirasyon ng Deep Dive Dubai ang mayamang pearl-diving heritage ng UAE. Pwedeng mag-snorkel, free diving, pero para sa scuba diving, kailangan mayroong dive certification card mula sa isang internationally recognized agency.

Mayroon namang diving lessons mula beginner hanggang sa instructor level. May mahigit na 50 underwater cameras ang pool kaya kuha ang diving experience ng mga sisisid hanggang ilalim ng man-made water attraction.

Photo: Michelle Buenaventura

Sa pagsisid sa tubig, excitement na agad ang mararamdaman, isang sunken city ang tatambad sa inyong mga mata tulad ng naranasan ni Buenaventura.

Photo: Michelle Buenaventura

“Hinawakan ko yung libro. Humawak ako sa motor bike. I’m flying, I’m flying until now yan pa rin yung nararamdaman ko,” kwento ni Buenaventura.

Photo collage: videograb mula sa Deep Dive Dubai promotional video

Sakto ang water attraction sa mga nais magkaroon ng 365 days, all-year-round perfect diving conditions.

