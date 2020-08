Peasant leader karumaldumal ang sinapit bago brutal na paslangin: autopsy

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Apat na araw matapos matagpuang patay sa kanyang bahay si ka Randy Echanis, peasant leader at Peace consultant, isinailalim ang mga labi niya sa autopsy na pinangunahan ni forensic patholigist Dr. Raquel Fortun.



Sa kundisyon ng katawan inaalam kung ano ang kanyang ikinamatay at kung paano.



Iprinisinta nitong Biyernes ni Fortun ang mga nakita niya sa harap ng mga kaanak at kasamahan ni Echanis.



Kinumpirma niya na sadya ang pagpatay sa pinuno ng Anakpawis.



"We are dealing with an individual who was killed violently... Someone decided they would kill him," ani Fortun.



Nakita ni Fortun na basag ang kaliwang bahagi ng bungo ni Echanis.



May tama rin sa kanang tenga, kanang bahagi ng labi, at ilan pang tama sa likod ng ulo na tila ginamitan ng isang mapurol na bagay.



"Generally the head sustained blunt force trauma. I don’t know what object was used, but he was hit repeatedly."



Nadiskubre rin ni Fortun na karamihan sa mga tama ni Echanis ay sa kanyang likod. Pero base sa sugat, matalim na bagay na ang ginamit dito, dahil marami siyang nakitang saksak.



Sa likod din ni Echanis nakita ang isang malaki at malalim na saksak, na ayon kay Fortun ay sanhi ng pagkamatay nito.



Ayon kay Fortun, hindi totoong tama ng bala ang ikinamatay ng Anakpawis chairperson.



"The weapon was really long enough to inflict damage on major organs. I’d say totoong binaon. You cannot survive this. This is what killed Mr. Echanis."



Pero lumalabas na buhay pa si Echanis nang matamo niya ang ibang palo sa ulo at saksak sa likod. Naniniwala si Fortun na bukod sa sadya ang pagpatay kay Echanis, may senyales na pinahirapan muna siya bago patayin.



"Echanis sustained one fatal injury that killed him at once, but he has other injuries inflicted while he was still alive, di muna siya pinatay agad," ani Fortun.



Nagtaka rin si Fortun kung bakit kailangan pang bawiin ng Philippine National Police ang bangkay ni Echanis mula sa punerarya, gayung madali namang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng bangkay sa pamamagitan ng pagkumpara pa lang ng ngipin nito.



Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pulisya hangga't hindi pa nababasa ang buong autopsy report.



Para sa pamilya Echanis, hindi ito isolated na pangyayari, at may kinalaman ito sa paghahabol ng pamahalaan sa mga binabansagang mga umano'y komunistang terorista.



Si Echanis na ang ikaapat na consultant sa Peace panel ng National Democratic Front na pinatay mula taong 2019.