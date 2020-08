'Pantawid ng Pag-ibig': Food packs hatid sa Catanauan, Quezon

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Matagal nang problema ng Barangay San Vicente Kanluran sa Catanauan, Quezon ang bako-bakong kalsada.

Sinisimulan na itong ayusin ng lokal na pamahalaan, pero naapektuhan nito ang tubo ng tubig kaya nawalan ng suplay ang malaking bahagi ng barangay.

Sa balon muna umaasa ngayon ang mga residente na madalas ay marumi ang tubig kapag umuulan.

Ang anak ni Leonora Dimaculangan, nanganib ang buhay nang mainom ang maruming tubig.

“Nagka-amoebiasis po dahil sa tubig. Nagdumi po nang may dugo. Siyempre natakot po naconfine iyong anak ko sa panahon ng taghirap pa ang buhay,” ani Dimaculangan.

Isa ang suliraning ito sa mga inilapit ng barangay sa mga pambayang lider na nanguna sa tinatawag na Serbisyo Caravan at Ugnayan sa Barangay.

Nilahukan din ito ng 59th Infantry Batallion ng Armed Forces of the Philippines.

“With this, natutugunan na mapadama sa mga tao na hindi nagpapabaya ang national na pamahalaan. Marami tayong kapartner na ninyo na willing tumulong para sa kanila,” ani. Catanauan Mayor Ramon Orfanel.

Bilang pakikiisa sa caravan, namahagi ng tulong na food packs ang “Pantawid ng Pag-ibig” ng ABS-CBN para sa mga residente ng barangay.

“Iyan po ay napakahalaga para po sa aming mga kabarangay. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa taga-ABS-CBN na kayo po ay nakarating dito at nakapamahagi ng napakahalaga po para sa kanila,” ayon sa kapitan ng Barangay San Vicente na si Rogelio Marquez.

Napuntahan din ang Barangay San Pablo Suha para mamahagi ng food packs sa mahigit 300 pamilya.

Mahigit 1,000 pamilya ang naabutan ng tulong sa Catanauan.

Nagpasalamat din ang kompanya sa Armed Forces of the Philippines, Air21, Entrego, Air Power, Grab Bayanihan, at Mober na tumulong sa paghahatid ng mga ayuda, at sa Lazada na nagsilbing payment partner.

Kung nais pang tumulong sa kampanya, maaaring ipaabot ang tulong-pinansiyal dito:

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News