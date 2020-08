Nasa 5k indibidwal, stranded pa rin sa Metro Manila: Hatid Tulong

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nasa 5,000 indibidwal pa ang nananatiling stranded sa Metro Manila at naghihintay na makauwi sa kani-kanilang mga probinsiya, ayon sa Hatid Tulong Initiative Program.

“Base sa aming data, meron pa tayong close to 5,000 LSIs (locally stranded individuals) na naiwan sa Kamaynilaan at ito po ay mga estudyante natin, construction workers, mga applying OFWs,” sabi ni Assistant Secretary Joseph Encabo, lead convenor ng programa.

Ayon kay Encabo, hindi nagkaroon ng pagkakataon ang mga indibidwal na ito na makauwi dahil na rin sa deklarasyon ng lockdown o quarantine, pangalawa na ang mga nawalan ng trabaho at wala na ring pera pamasahe.

“At yung susunod na batayan kung bakit hindi sila nakakauwi ay yung pag-declare ng local government units ng moratorium at time out dahil meron pa silang LSIs, punong-puno pa ang kanilang quarantine facilities at hindi pa maaring tumanggap ng panibagong LSIs,” dagdag niya.

Ilan sa mga lalawigan ang hindi pa tumatanggap ng LSIs ay tulad ng Mindoro, Romblon, Masbate, Bacolod City, at Iloilo Province.

Aniya may mga lalawigan naman na kabubukas lang din ng pintuan.



“Kami ay nagagalak pag sila ay nagbigay ng go signal, doon po namin aasikasuhin ang mga LSI para mapauwi sila,” sabi niya.

Paliwanag ni Encabo na nagpapatupad sila ng pocket send-off para sa mas maayos na pagpapauwi sa mga stranded individuals.



“Batay sa napagkasunduan ng technical working group at LGU kung iilan lang po ang kanilang pwedeng tanggapin. Mayroong limitasyon sa send off. Halimbawa, sa isang linggo, dalawang rehiyon lang ang ating aasikasuhin,” sabi niya.

Itinigil na aniya nila ang dating grand send-off kung saan libu-libong tao ang dumadagsa sa isang lugar.



“Gaya kahapon, nasa 380 lamang po na LSI ang aming pinauwi. Yun po ang tinatawag naming pocket send-off kasi po it’s calibrated, graduated, well-planned implementation of the send-off. Mas manageable siya kasi ilan lang ang aming kine-cater at binibigyan ng assistance,” sabi niya.

Malaking tulong aniya sa kanila ang inisyatibo ng ibang LGU na mismong sumusundo sa kanilang stranded na kababayan sa Metro Manila.

Marami sa mga bilang ng stranded ay mula pa Mindanao tulad sa Zamboanga region, Sulu, Basilan, at Tawi-Tawi.

“Sila po ang may mataas na numero na nakolekta ng ating secretariat o Technical Working Group. Sumusunod din ang mga lalawigan ng Caraga, itong Surigao, Agusan del Sur, Butuan City—marami sa kanila noong nakaraang send-off more than 2,000 LSIs ang napauwi namin nong July 25 to 29,” dagdag niya.

Samantala, inaasahan din na magkakaroon ng mataas na bilang ng mga nais na umuwi sa Region 8 at Cebu kapag mag-umpisa na muli silang maghatid doon.

Tiniyak din ni Encabo na ang lahat ng pauuwiin ay isasailalim sa health asessement ng Department of Health at daraan din sa rapid testing.

“Pag dating sa kanilang LGU, they will undergo a compulsory 14-day quarantine plus yung RT-PCR,” sabi niya.