Face shields kailangan suotin sa mga commercial establishment gaya ng mall

MAYNILA - Obligadong magsuot ng face shield ang mga magututungo sa mga commercial establishment tulad ng mga mall at iba pang lugar ng negosyo, ayon sa opisyal ng Department of Trade and Industry.

Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, nakasaad ito sa direktiba ng pandemic task force ng bansa.

Kailangan din itong sundan kahit ano pa ang quarantine status ng lugar.

"Ang NTF, national task force nagsabi na in all commercial areas kailangan nakasuot ng face shield, so whether GCQ and ECQ or MGCQ tayo kahit anong community quarantine kailangan naka-face shield in all commercial areas," ani Castelo sa panayam sa Teleradyo.

"Lahat po pati hardware o kung ano-ano mang... Basta commercial place kahit na clinic, ospital pupunta ka papacheck-up ka," dagdag niya.

Inanunsiyo rin ito ng Malacañang noong Biyernes.

"Dapat isinusuot na rin ang face shields sa mga nakasaradong commercial establishments gaya ng mga malls," ani Presidential Spokesperson Harry Roque sa televised announcement.

Unang ni-require ang pagsuot ng mga face shield sa mga opisina at mga pampublikong sasakyan.