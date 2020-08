40 lumabag sa curfew sa QC, hinuli

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Umabot sa halos 40 katao ang hinuli ng mga awtoridad sa Quezon City nitong Huwebes dahil sa paglabag umano sa itinakdang curfew ng lungsod.

Public safety hours kasi ng Quezon City mula 8 p.m. hanggang 5 a.m., na siya ring curfew hours na itinakda sa buong Metro Manila.

Kaya nag-ikot ang task force sa iba't ibang barangay, kabilang na ang Batasan Hills, Holy Spirit, at Bagong Silangan.

May mga naabutan pa umano silang nag-iinuman, mga taong hindi tama ang pagsusuot ng face mask, at maging mga taong nasa labas lang.

Dinala sila sa isang basketball court malapit sa Batasan.

Quezon City Task Force Disiplina apprehends violators of curfew in Brgy. Bagong Silangan and Brgy. Batasan Hills | via @JervisManahan pic.twitter.com/K2SxHtRNRS — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) August 20, 2020

Ayon sa chief of operations ng Quezon City Task Force Disiplina na si Deck Pelembergo, ipo-profile ang mga nahuli, at titingnan kung may kaso na ba ang ilan sa kanila.

Ang mga mapapatunayan na may kaso ay dadalhin sa pulisya, o kaya ay pagmumultahin. Ang iba naman, kapag walang ibang paglabag, palalabasin din 5 a.m. kinabukasan.

Pero umalma ang mga nahuli.

May isang service crew ng fastfood na nagsabing na pauwi pa lang siya mula trabaho at bigla na lang dinampot.

Meron din namang nagsabi na lumabas lang ng bahay para humanap ng karton na kanyang hihigaan.

Meron ding nahuli na magdedeliver sana ng arroz caldo, pero 3 silang sakay ng isang motorsiklo.

Pakiusap nila, sana'y pagsabihan o pauuwiin na lang ang mga lalabag sa curfew kaysa damputin pa.

Sa inilabas na guidelines ng Quezon City LGU, ngayong general community quarantine na, sinasabing exempted sa public safety hours ang mga pauwi o papasok sa trabaho, 'yung mga may emergency, at 'yung mga papunta sa paliparan.

Walang malinaw na nakalagay sa guidelines kung magkano ang multa ng mga taong mahuhuling lalabag sa curfew.