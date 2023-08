PUV operators, drivers hindi muna sisingilin ng bagong CAVITEX rate

The Manila Cavite Expressway (CAVITEX) on November 27, 2021. Fernando G. Sepe Jr., ABS-CBN News/File.

MAYNILA — Hindi muna sisingilin ng bagong toll rate sa Manila-Cavite Expressway (CAVITEX) ang mga PUV operator at driver, ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC).

Ito'y para umano makatulong sa mga pampasaherong sasakyan gaya ng jeep, UV express, at mga bus kaya hindi muna sila sisingilin ng bagong toll rate sa loob ng 3 buwan o 90 araw.

"We recognize the impact of the toll increase on Class 1 and Class 2 PUV drivers. That’s why we’re reactivating our Abante Card program to provide some relief during this transition," ayon kay MPTC President and CEO Rogelio Singson.

"We believe this program will help alleviate the financial burden on our valued PUV drivers and provide them with a smoother transition," dagdag ni Singson.

Kailangan lang umano irehistro ng mga operator o drayber ang kanilang RFID account para ang luma pa ring rate ang ikakaltas sa kanila kada dumaraan sa CAVITEX.

Tinatayang nasa 160,000 motorista naman ang maaapektuhan ng naturang dagdag singil sa toll, ayon sa Toll Regulatory Board (TRB).