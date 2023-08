Wanted dahil sa pagpatay ang gunman na nasawi sa engkuwentro sa Rizal Avenue, Maynila noong gabi ng Biyernes, ayon sa mga awtoridad.

Kinilala ng National Capital Region Police Office ang nasawi bilang si Wilfredo Marquez Jr., na wanted sa kasong double murder dahil sa pagpatay sa isang pastor at kasama nito sa bayan ng Tumauini, Isabela.

Lulan ng motorsiklo si Marquez at kaniyang angkas nang harangin sa police checkpoint at hanapan ng mga dokumento. Doon umano bumunot ng baril si Marquez at nakipagbarilan sa mga awtoridad, na nauwi sa kaniyang pagkamatay.

Sa panayam ng Teleradyo Serbisyo, sinabi ni Manila Police District (MPD) Director Brig. Gen. Andre Dizon na walang balak magpahuli ang dalawang sakay ng motorsiklo, na sinita ng mga pulis dahil sa tampered na plaka.

Posible umanong miyembro rin sila ng gun-for-hire group.

Apat ang nasugatan, kabilang ang dalawang pulis, angkas ni Marquez at isang tricycle driver.

Napatay din ang isang babae na naipit sa palitan ng putok ng gunman at mga pulis. Nagbigay na umano ng tulong ang pulisya sa biktima.

Nagpaalala naman ang mga pulis sa publiko na umiwas sa mga delikadong sitwasyon, gaya ng nangyaring shootout. Napansin kasi umano na may ibang bystander pang nag-video at nanood ng nangyaring engkuwentro.

Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa nangyari, lalo't napag-alamang ang isa sa mga baril na ginamit ng mga suspek ay pag-aari ng isang pulis na nakatalaga sa Calabarzon region.

— Ulat ni Raffy Santos, ABS-CBN News