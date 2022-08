Todo-sikap: Flight attendant Pinay sa Norway, nurse rin

OSLO - Dalawa ang “dream job” ng tubong Ilocos Norte na si Glaizel Cordova, ang maging flight attendant at nurse na natupad ngayong taon.

Childhood dream ng Pinay na maging flight attendant. Natupad ito nang matanggap siya sa Norwegian Airlines. Siya ang nag-iisang Pinay flight attendant sa airline na ito na kinumpirma mismo ng kumpanya.

Natupad din ngayong taon ang kanyang second dream job nang makuha niya ang kanyang lisensya para maging registered nurse sa Norway. Full-time flight attendant si Cordova at kapag day-off sa airlines naka-duty naman sa isang nursing home sa Oslo.

“So right now nagwo-work na ako as a flight attendant, kapag day-off ko naman sa airline nagwo-work ako as a nurse” sabi ni Cordova, isang flight attendant at nurse.

Single mom si Cordova at marami raw siyang pinagdaanang sakripisyo. Nangibang bansa raw siya para mabigyan ng magandang buhay ang anak.

“So yung buhay ko sa abroad naman,‘di naging madali. Yung unang struggle ko is kailangan naming maghiwalay ng anak ko for almost 5 years,” sabi ni Cordova.

Ito ang kanyang pinaghugutan ng lakas para lalong magsumikap at ipagpatuloy ang kanyang buhay abroad. At ang isa sa pinakamahirap daw sa Norway, ang pag-aaral ng wika para makahanap ng maayos na trabaho.

“Di ka kasi makakapagtrabaho sa health care institutions kung ‘di ka marunong mag- Norwegian,” dagdag ni Cordova.

Payo ng super mom na si Cordova sa mga gaya niyang may isa o dalawa o kahit ilan pang “dream job”, magsumikap at huwag susuko.

“Wag kayo mag-give up kahit anong dumating napagsubok o struggle sa buhay ninyo basta maging masipag lang, matiyaga at saka always pray," payo ni Cordova.

