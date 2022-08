MAYNILA—Isang warehouse sa Tondo, Maynila ang nakitaan ng higit 100 sako ng asukal mula sa Thailand, matapos magsagawa ng inspeksyon ang Bureau of Customs (BOC), Biyernes ng hapon.

Sa panayam ng ABS-CBN News kay BOC special agent Jan Dale Aurelio Tecson, kasama sa kanilang layunin na makapag-imbentaryo kaagad agad ng mga "imported" na asukal.

"Kasama po sa LOA [Letter of Authority] po namin na if may makita po kaming imported products, i-imbentaryo kaagad namin, kung anong nasa laman --kung anong laman ng warehouse. Then automatic close, iseselya na po," ani Tecson.

Dahil sa nakitang mga sako ng asukal mula sa ibang bansa, pansamantalang ipinasara ng BOC ang naturang bodega sa Balut.

Ayon naman sa may-ari ng bodega na si Jacinto Ang, binigyan sila ng 15 araw ng BOC upang makapagpasa ng mga kailangang dokumento o mga permit para sa mga naka-imbak nilang mga sako-sako ng asukal.

Kwento ni Ang, ang mga nakaimbak na asukal sa kanilang bodega ay mga raw materials para sa kanilang pagawaan ng 3-in-1 na kape.

Ayon pa kay Ang, apektado ng pagsasara ng bodega ang humigi't kumulang 60 na trabahador nina Ang. Aniya, susubukan nilang bigyang tulong ang mga trabahador upang may maipang-gastos muna sa pamilya.

"Magpautang muna tayo sa kanila konti para may panggastos. Sana by Monday makabalik na (kami sa trabaho)."

Isa lamang ang warehouse nina Ang sa ilan pang mga bodega na pansamantalang ipinasara ng BOC ngayong Biyernes dahil sa mga nadiskubreng sako-sakong asukal.

