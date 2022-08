Bagong species ng daga, natuklasan sa Davao Oriental

Natuklasan sa Davao Oriental ang isang bagong species ng daga. Larawan mula kay Danny Balete

Isang bagong species ng daga na kamukha ng isang shrew ang natuklasan sa kabundukan ng Davao Oriental kamakailan, ayon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) Davao Region.

Ang bagong tuklas na daga ay dark brown, malambot ang balahibo, maliliit ang mga mata at tenga, at may matulis na nguso tulad ng isang shrew.

Kumakain ito ng earthworm o uod at kapareho ng tirahan ng isa pang endemic species na Philippine Eagle.

Pinangalanan ang Philippine-endemic rodent na Baletemys kampalili. Ang "mys" ay salitang Griyego na ibig sabihin ay daga, at ang "Balete" ay bilang pagkilala sa namayapang Pilipinong field biologist na si Danilo S. Balete.

Ang "Kampalili" naman ay pangalan ng bundok sa Davao Oriental kung saan natuklasan ang bagong species.

Si Balete ay kilala sa natatanging kontribusyon nito sa taxonomy at conservation ng mga Philippine mammal.

Siya rin ay dating lecturer ng UP Diliman Institute of Biology, at dating research associate sa Field Museum of Natural History sa Chicago. — Ulat ni Hernel Tocmo

