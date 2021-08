MAYNILA— Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna sa Las Piñas City sa gitna ng enhanced community quarantine sa Metro Manila.

Nariyan ang mga mall at ang The Tent mega vaccination site, pero ilang linggo na ring nakabukas ang 10 tinaguriang community vaccination site na nakabase sa mga barangay.

Pero di tulad ng mga nagdaang linggo, mas kaunti ngayon ang nagpapabakuna.

Residents of Bgy. CAA in Las Piñas City arrive early for 1st dose vaccination at the community jab site in CAA Elementary School, one of 10 operating in the city pic.twitter.com/FAB79KZpUi